OPINIÓ
"És importantíssim que totes les denúncies masclistes isquen a la llum: les víctimes perden la por a denunciar"
Per a les socialistes, la lluita contra la violència masclista no pot dependre del soroll mediàtic, sinó de principis ferms i protocols que s’activen des del primer minut
Considerem extremadament greu que l’Alcaldessa de Xàbia reconeguera que coneixia la denúncia dirigida contra el regidor de VOX i mantinguera la normalitat del pacte de govern
Celia Mas, secretària d'Igualtat del PSPV de la Marina Alta
Des de la Secretaria d’Igualtat del PSPV de la Marina Alta, considerem imprescindible que la ciutadania conega la postura ferma del socialisme comarcal, davant les diferents denúncies per masclisme fetes en diferents institucions polítiques siga en l'àmbit comarcal, autonòmic o estatal.
El masclisme és una xacra estructural dintre de la societat, no afecta només als partits polítics. Enfront del masclisme cal actuar amb contundència, protegir a les víctimes i cessar immediatament als acusadors de militància o càrrecs públics.
Manifestem la nostra absoluta condemna davant el cas de presumpte assetjament sexual patit per una treballadora municipal en l’Ajuntament de Xàbia i volem mostrar tot el nostre suport a la víctima. Des del partit ressaltem que la prioritat de qualquier responsable públic deu ser de protecció a les víctimes i garantir entorns de treball segurs, especialment dintre de les institucions.
Des de l'organització considerem extremadament greu que l’Alcaldessa de Xàbia, Rosa Cardona, reconeguera que coneixia la denúncia dirigida contra el regidor de VOX, i mantinguera la normalitat del pacte de govern i les competències polítiques del regidor durant setmanes. Només quan la denúncia ha transcendit a l’opinió pública s’han adoptat mesures polítiques contra el regidor denunciat, el que evidencia un intent de gestionar el problema pensant més en l’estabilitat del govern local que en la protecció de la víctima. Per a les socialistes, la lluita contra la violència masclista no pot dependre del soroll mediàtic, sinó de principis ferms i protocols que s’activen des del primer minut. Qui mira cap altre costat davant una denúncia d’assetjament sexual en el seu propi govern, no pot seguir al davant de l’Ajuntament. Per açò el PSPV exigim la dimissió immediata de l’alcaldessa de Xàbia i reclamem al Partit Popular que assumisca la seua responsabilitat per haver mantingut en el càrrec al regidor de VOX per damunt de la gravetat dels fets denunciats.
És importantíssim que totes les denúncies masclistes isquen a la llum, açò vol dir, que les víctimes s’empoderen i perden la por a denunciar. Ara també és cert que el protocol d’actuació a de ser contundent i no pot fallar en la protecció de la víctima en cap moment.
El PSPV de la Marina Alta recordem que no es pot permetre ni un sol gest de tolerància amb la violència masclista, ja siga en forma d’agressió directa, assetjament, silenci còmplice o retard institucional en l’adopció de mesures. Les institucions deuen ser la primera barrera de contenció enfront de qualquier forma de violència masclista i actuar sempre amb diligència, transparència i protecció absoluta a les víctimes.
El socialisme comarcal reafirmem el nostre compromís amb unes institucions lliures de masclisme, amb la defensa dels drets de les dones i amb l’exigència de responsabilitats polítiques cada vegada que s’anteposen els pactes de poder, a la dignitat i a la seguretat de les dones.
