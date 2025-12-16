El PSOE de Xàbia dice que la alcaldesa cesó "tarde y mal" al portavoz de Vox acusado de acoso sexual

El PSOE de Xàbia no tiene muy claro que la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, cumpliera su obligación de proteger desde el primer momento a la empleada que sufrió el presunto acoso sexual por parte del portavoz de Vox, José Marcos Pons. Los socialistas creen que la alcaldesa "miró hacia otro lado" y permitió que la víctima se quedara sin trabajo (renunció al cargo de confianza adscrito a Vox al no poder soportar el hostigamiento) "y sin respaldo institucional alguno". Mientras, el concejal José Marcos Pons "continuó ejerciendo sus funciones".

Los socialistas lamentan que la víctima se quedara "sin empleo ni sueldo y sometida a un evidente sufrimiento personal mientras Rosa Cardona optaba por la inacción". Afirman que la alcaldesa solo retiró las delegaciones al concejal de Vox tras revelar este diario en exclusiva que se le estaba investigando por acosar sexualmente a la asesora municipal que era secretaria de su grupo.

Insisten en que la propia alcaldesa ha admitido que conocía los hechos. "¿Por qué no actuó antes? ¿Qué ha cambiado ahora para retirarle de forma tardía y 'provisional' las delegaciones al concejal de Vox?". El PSOE responde que lo que ha cambiado es que el caso ha salido a la luz pública. Y también pregunta por qué la alcaldesa no ha convocado a los grupos municipales para darles información.

También denuncian los socialistas que Vox siga manteniendo un asesor (sustituyó a la víctima cuando ésta dejó el empleo) y dos consejeros en la empresa municipal Amjasa. Conminan a la alcaldesa a dar explicaciones o "activaremos los mecanismos necesarios para que lo haga".

"Portazo" de la extrema derecha

Los socialistas señalan que si el pacto tripartito de PP, CpJ y Vox se ha roto no ha sido por la actuación firme de la alcaldesa, sino por "el portazo" de la extrema derecha.

Además, interpretan que la legislatura va de mal en peor. Recuerdan la dimisión "nunca aclarada" del portavoz del PP y del gobierno local Enrique Escrivá, los insultos del portavoz de Vox al intendente jefe de la Policía Local, las cesiones de suelo a cambio de minipisos o los errores en la gestión tributaria.

El PSOE de Xàbia no es de Helenio Herrera, que decía que se jugaba mejor con diez que con once. "Si eran incapaces de avanzar con 11 concejales, ¿qué podemos esperar de un gobierno en minoría y huérfano de liderazgo?".