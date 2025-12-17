"Va de bo!" en Xàbia: 4.000 bonos en Navidad para dar oxígeno al comercio local
Cada uno de los 4.000 bonos que se ponen a la venta por 50 euros este viernes permiten hacer compras por el doble
"Va de bo!" Llegan los bonos consumo a Xàbia. Y llegan a tiempo, justo en Navidad, en la época en la que se gasta (quien puede) a manos llenas. Xàbia, al igual que Dénia, Calp y Benissa, financia íntegramente los bonos tras borrarse este año la Diputación de Alicante. Es una campaña que funciona de maravilla. Estos cuatro municipios lo tienen clarísimo. "Va de bo!", de bono de comprar en el comercio local. Esta iniciativa da oxígeno a las tiendas del pueblo.
El ayuntamiento ha destinado 200.000 euros a esta campaña. Es la cifra que, euro arriba, euro abajo, han destinado los otros pueblos que se abonan al bono comercio. En Xàbia, se podrán comprar a partir de este viernes, a las 8 de la mañana. Toca madrugar y entrar a la web bonsconsum.xabia.es. Se distribuirán 4.000 bonos.
La mecánica es sencilla: los vecinos los compran por 50 euros y luego pueden hacer compras por el doble, por 100. Ahorrarse 50 euros es un aliciente irresistible. Los bonos podrán gastarse en los 142 comercios adheridos a la campaña, récord de tiendas participantes, del 22 de diciembre al 11 de enero. Es un momento ideal: campaña de Navidad y rebajas de enero. Hoy los vecinos se tirarán de cabeza a por los bonos. Las gangas se pillan al vuelo.
La novedad más destacada, aparte de la conocida de que el ayuntamiento lo paga todo y la Diputación se borra, es que este año no hay aplicación móvil. Los problemas técnicos de la anterior convocatoria de los bonos han persuadido a los técnicos municipales de que mejor que los vecinos compren los bonos a través de la web.
El trámite es, en principio, sencillísimo. El vecino deberá introducir su DNI o NIF (no es válido el pasaporte). El sistema verificará automáticamente que la persona está empadronada en Xàbia, es mayor de edad y no tiene deudas con la administración. Una vez validado, podrá realizar la compra del bono. A continuación, el sistema permitirá elegir día y franja horaria para recoger la tarjeta de forma presencial a partir del 22 de diciembre (día de la Lotería), en las oficinas municipales del Puerto, Pueblo o Arenal. También se habilitará la recogida en horario de tarde.
Facilidades para los mayores de 65 años
Las personas mayores de 65 años pueden evitarse el engorro de la web. Se les da opción de pedir cita en las oficinas municipales y acudir a comprar el bono en mano.
Por si surgen imprevistos, el ayuntamiento ha habilitado los teléfonos 616159323, 679 314 824 y el correo boconsum@ajxabia.com.
Los vecinos pueden comprar de todo, como en botica. Hay establecimientos de alimentación, moda, zapatería, joyería, ópticas, librerías, telefonía, restauración, peluquería y estética, deportes, farmacias, hogar, ferretería, floristerías, mascotas y otros servicios. Están repartidos por todo el municipio.
