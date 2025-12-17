“Parlant s’entén la gent”: la MACMA impulsa la mediació ciutadana amb nou calendari d’activitats mixt i participatiu
El servei incorpora dues modalitats complementàries: d’una banda, les atencions telemàtiques, i de l’altra, els webinars informatius i píndoles online.
La mediació permet que les persones, amb l’ajuda d’un professional imparcial, busquen per elles mateixes una solució pactada al seu conflicte
La Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta (MACMA) aposta per una potent promoció del seu servei de Mediació amb un Calendari d’Activitats del Servei de Mediació més dinàmic i més pròxim.
El servei comarcal de MEDIAPROP té lloc tots els dimarts, de 10.00 a 14.00 h, s'ofereix aquest servei de mediació (en castellà, valencià, francés i anglés). Un servei de proximitat obert a la ciutadania de la Marina Alta en general, així com per a entitats comarcals.
L’objectiu d’aquesta nova programació és acostar la mediació a tots els municipis de la comarca, oferint un servei més accessible, dinàmic i proper a la ciutadania. Com a novetat principal aquest any, el servei incorpora dues modalitats complementàries: d’una banda, les atencions telemàtiques, i de l’altra, els webinars informatius i píndoles online.
La nova Llei 1/2025, de mesures en matèria d'eficiència del Servici Públic de Justícia, aprovada a Espanya, introdueix un canvi important en la manera de resoldre molts conflictes de caràcter civil i mercantil. A partir d’ara, abans de poder acudir als jutjats, les persones que tinguen un problema d’aquest tipus hauran d’intentar primer un dels anomenats mètodes adequats de solució de conflictes (MASC), com ara la mediació, la conciliació, la negociació, el dret col·laboratiu o altres vies de diàleg.
L’objectiu d’aquesta nova norma és fomentar la cultura de l’acord i del diàleg, reduint la càrrega dels tribunals i afavorint que les parts puguen arribar a solucions més ràpides, econòmiques i satisfactòries per a totes.
Entre aquests mètodes, la mediació ocupa un lloc destacat, ja que permet que les persones, amb l’ajuda d’un professional imparcial, busquen per elles mateixes una solució pactada al seu conflicte. El que comporta que siga més fàcil portar eixe acord a cap que si la solució la dona una tercera persona, com per exemple un jutge.
“Amb l’entrada en vigor de la Llei 1/2025, la ciutadania haurà de provar un mètode adequat de solució de conflictes abans d’interposar una demanda judicial, marcant un pas endavant cap a una justícia més participativa i propera” ha explicat la mediadora del servei comarcal Lorena Romans. .
Les atencions telemàtiques permetran realitzar la primera sessió o sessió informativa inicial en línia, per tal que qualsevol persona interessada puga rebre orientació sense necessitat de desplaçar-se. Els webinars informatius es realitzaran el primer dimarts de cada mes el 4 de novembre i 2 de desembre i estan oberts a tota la ciutadania amb l’objectiu de difondre la cultura de la mediació a través d’exemples pràctics i experiències reals.
A més, cada dimarts (excepte el primer de mes) s’ofereix assistència presencial itinerant als diferents municipis de la Marina Alta, amb una distribució equilibrada entre localitats pròximes i més llunyanes a la seu d’Ondara.
Per reforçar la presència i la sensibilització ciutadana, el Servei de Mediació complementa la seua activitat presencial i telemàtica amb:
- Píndoles informatives (cada dilluns i dimecres): Continguts breus de 3 minuts per xarxes socials sobre temes de mediació, convivència i gestió de conflictes.
- Pòdcasts de mediació (divendres alterns): Episodis de 15 minuts amb entrevistes i casos pràctics, accessibles des del web i canals de la MACMA.
Com puc participar i reservar cita prèvia?
Les persones interessades poden reservar cita a través del calendari online a la pàgina web de la MACMA. Així mateix al telèfon habilitat des de la Mancomunitat es pot rebre informació bàsica o resoldre dubtes inicials al respecte del servei.
En el moment de la reserva, cal omplir un formulari amb les dades de la persona que sol·licita la mediació, de l’altra part implicada i una breu descripció del conflicte. Aquesta informació permetrà iniciar el procediment de manera ordenada i tramitar la documentació de protecció de dades i els consentiments necessaris abans de començar la mediació.
Des de la MACMA, Sergi Ferrús Peris, ha destacat que “amb aquest nou format mixt, més flexible i participatiu, es facilita que qualsevol persona puga accedir al servei sense barreres, donant prioritat al diàleg, la comprensió i la convivència”. I ha continuat exposant que “la Mancomunitat ha fet una clara aposta per donar aquest servei gratuït, així com per difondre’l i promocionar-lo amb una potent campanya mediàtica, a través d’entrevistes radiofòniques, webinars, publicitats, XXSS, etc. i que esperem que tinguen els seus fruits a partir del nou any”.
El Servei de Mediació de la MACMA, gratuït i confidencial, consolida així el seu compromís amb la resolució pacífica de conflictes i amb la difusió de la mediació com una eina àgil, humana i eficaç al servei de tota la ciutadania de la Marina Alta.
Canal Mediaprop comarcal al Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLj9cpcHfEJ91_eUNem2D7l-KXJ380K9Zu&si=map0DpGPhLR7EKyj
