Turismo con mollera: Calp ya es destino inteligente

Calp tiene mucho seso. Ya es destino turístico inteligente. Ha completado el diagnóstico DTI (el test que mide las neuronas turísticas), que ha elaborado Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), un modelo impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo de España.

Este reconocimiento, con validez hasta diciembre de 2027, acredita que Calp ha iniciado la implantación del modelo DTI y forma parte del grupo de destinos situados a la vanguardia del desarrollo turístico. Una estrategia de futuro basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología como ejes vertebradores. En plata, Calp le pone mollera al turismo.

La implantación de la metodología DTI ha sido posible gracias a la colaboración de todas las áreas municipales, que han contribuido a proporcionar la información necesaria para evaluar al destino en base a los 97 requisitos y 261 indicadores que componen el modelo, correspondientes al conjunto de ejes clave de un DTI. Esta toma de información ha permitido a SEGITTUR valorar el grado de madurez del destino Calp en cada requisito y posteriormente proponer unas recomendaciones a ejecutar por el destino para la transformación en Destino Turístico Inteligente.

Calp alcanza un grado global de cumplimiento del 66,5%. Destaca especialmente el eje de sostenibilidad con un 79,8%. En este ámbito sobresalen el análisis de capacidad de carga de las playas para el control de aforos, la mejora del rendimiento hídrico de la red de abastecimiento (92,2% en 2024), la estrategia municipal de adaptación al cambio climático, la promoción del turismo sostenible y la puesta en valor del yacimiento de los Baños de la Reina. No obstante, se señala la necesidad de avanzar en movilidad sostenible, gestión de residuos, reutilización de aguas, monitorización ambiental y sostenibilidad turística.

En el eje de Gobernanza, con un 69% de cumplimiento, se valora positivamente la planificación estratégica del turismo, los entes de coordinación interna y de consulta y participación público-privada, y la monitorización de la demanda y la oferta turística, así como la elaboración de informes trimestrales de confianza empresarial. Como áreas de mejora se identifican la transparencia, la consulta periódica con el fin de conocer el impacto del turismo en el día a día de la población calpina, el análisis del impacto económico del turismo y la evaluación del retorno de las inversiones, recomendándose además la creación de una Smart Office con la que se fomente la vigilancia tecnológica, la innovación sistemática y la coordinación de proyectos vinculados con el DTI, entre otras actuaciones.

Turismo accsible

En el eje de accesibilidad Calp obtiene un 68,6%. Se subraya la planificación del turismo accesible, los premios “Somos Turismo”, la formación específica, las campañas de sensibilización y la dotación de material deportivo accesible. Entre las mejoras propuestas figuran la elaboración de un plan municipal de accesibilidad universal, el refuerzo de recursos y estructuras de gestión de la accesibilidad, y la ampliación de medidas de accesibilidad en transporte, espacios públicos, señalética y servicios, etc.

Por último, los ejes de tecnología (51,2%) e innovación (39,2%) son los que presentan mayores oportunidades de mejora. Aunque se reconoce el avance en conectividad, sensórica y creación de productos turísticos innovadores, se recomienda desarrollar una estrategia ‘smart’ e integral de tecnología, así como una estrategia de impulso de la innovación en la que se incluyan programas de innovación social con repercusión en el turismo. Además, se sugiere que el destino continúe potenciando el desarrollo de las herramientas existentes, como la plataforma de ciudad o el portal de datos abiertos. También el impulso de la innovación en procesos y en las compras públicas, el fortalecimiento del ecosistema de innovación turística y la promoción de proyectos de innovación en colaboración con empresas y academia, entre otras cuestiones.

El programa de Destinos Turísticos Inteligentes, gestionado por SEGITTUR, busca mejorar la competitividad de los destinos españoles y la calidad de vida de su ciudadanía. El Destino Turístico Inteligente se define como un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente.