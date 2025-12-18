Benitatxell instala sensores en la red de aguas pluviales que permitirán prevenir desbordamientos en episodios de fuertes lluvias

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, a través de la empresa municipal pública Poble Net S.L., ha instalado dos sensores de caudal y nivel en dos puntos singulares de la red municipal de aguas pluviales, en las partes bajas de las calles Mar y Pou, con el fin de analizar el comportamiento del sistema de evacuación de aguas lluvia del núcleo urbano.

Los equipos, que permiten conocer los caudales y los niveles de agua en el colector, activan un moderno sistema de alarmas en caso de que se superen los umbrales prefijados, advirtiendo así de posibles desbordamientos. Este sistema permitirá poder tomar decisiones preventivas en beneficio de la seguridad de los vecinos y peatones en situaciones de emergencia.

La instalación de los sensores / Levante-EMV

Se espera que para el 2026 pueda ampliarse la instalación de estos sensores en más puntos de control, tanto en el casco urbano como en el resto del término, no solo para analizar el comportamiento de la red de aguas pluviales sino también en la de aguas residuales, añadiendo en este caso un beneficio medioambiental y de salud, dada la naturaleza que los vertidos de aguas residuales tienen.

Estaciones climatológicas

Las actuaciones están contempladas en el Plan Director de Alcantarillado redactado en 2024 y en el Plan Director de Aguas Pluviales, que se ha finalizado este 2025. Además, están ligadas a la instalación de tres estaciones climatológicas, con las que poder determinar con exactitud la relación entre las precipitaciones y el comportamiento de las redes de aguas residuales y pluviales.