Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rascacielos ValenciaLluvias ValenciaDonde ha llovido másTiempo hoyLotería navidad ManisesChernobil CampanarCarlos Alcaraz-FerreroChef José Andrés
instagramlinkedin

Benitatxell instala sensores en la red de aguas pluviales que permitirán prevenir desbordamientos en episodios de fuertes lluvias

Este sistema ayudará a tomar decisiones preventivas en beneficio de la seguridad de los vecinos y peatones en situaciones de emergencia

Los sensores instalados para alertar de posibles desbordamientos

Los sensores instalados para alertar de posibles desbordamientos / Levante-EMV

Teresa Andreu

El Poble Nou de Benitatxell

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, a través de la empresa municipal pública Poble Net S.L., ha instalado dos sensores de caudal y nivel en dos puntos singulares de la red municipal de aguas pluviales, en las partes bajas de las calles Mar y Pou, con el fin de analizar el comportamiento del sistema de evacuación de aguas lluvia del núcleo urbano.

Los equipos, que permiten conocer los caudales y los niveles de agua en el colector, activan un moderno sistema de alarmas en caso de que se superen los umbrales prefijados, advirtiendo así de posibles desbordamientos. Este sistema permitirá poder tomar decisiones preventivas en beneficio de la seguridad de los vecinos y peatones en situaciones de emergencia.

La instalación de los sensores

La instalación de los sensores / Levante-EMV

Se espera que para el 2026 pueda ampliarse la instalación de estos sensores en más puntos de control, tanto en el casco urbano como en el resto del término, no solo para analizar el comportamiento de la red de aguas pluviales sino también en la de aguas residuales, añadiendo en este caso un beneficio medioambiental y de salud, dada la naturaleza que los vertidos de aguas residuales tienen.

Estaciones climatológicas

Las actuaciones están contempladas en el Plan Director de Alcantarillado redactado en 2024 y en el Plan Director de Aguas Pluviales, que se ha finalizado este 2025. Además, están ligadas a la instalación de tres estaciones climatológicas, con las que poder determinar con exactitud la relación entre las precipitaciones y el comportamiento de las redes de aguas residuales y pluviales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
  2. Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
  3. Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
  4. Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
  5. Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
  6. Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
  7. Dolor por la muerte de Cristina, la agente medioambiental que se precipitó al vacío en Moraira: 'Tenía gran vocación y era fuerte y luchadora
  8. El histórico 'Limón Express' busca nuevo futuro

Benitatxell instala sensores en la red de aguas pluviales que permitirán prevenir desbordamientos en episodios de fuertes lluvias

Benitatxell instala sensores en la red de aguas pluviales que permitirán prevenir desbordamientos en episodios de fuertes lluvias

La soledad no deseada, a debate en Pego en una jornada con profesionales de referencia

La soledad no deseada, a debate en Pego en una jornada con profesionales de referencia

La protesta educativa coge vuelo en Calp: aparece una pancarta de "las prefabricadas hacen falta" arriba del nuevo Gargasindi

La protesta educativa coge vuelo en Calp: aparece una pancarta de "las prefabricadas hacen falta" arriba del nuevo Gargasindi

“Parlant s’entén la gent”: la MACMA impulsa la mediació ciutadana amb nou calendari d’activitats mixt i participatiu

“Parlant s’entén la gent”: la MACMA impulsa la mediació ciutadana amb nou calendari d’activitats mixt i participatiu

Turismo con mollera: Calp ya es destino inteligente

Turismo con mollera: Calp ya es destino inteligente

"Va de bo!" en Xàbia: 4.000 bonos en Navidad para dar oxígeno al comercio local

"Va de bo!" en Xàbia: 4.000 bonos en Navidad para dar oxígeno al comercio local

Crystal Fighters, La La Love You, Pignoise, Marlena... y también Taburete: Mar de Jávea es más (infinitamente más) que cayetanismo

Crystal Fighters, La La Love You, Pignoise, Marlena... y también Taburete: Mar de Jávea es más (infinitamente más) que cayetanismo

Fallece a los 89 años el "abuelo coraje" de Xàbia: luchó por la vivienda y por la dignidad de los mayores

Fallece a los 89 años el "abuelo coraje" de Xàbia: luchó por la vivienda y por la dignidad de los mayores
Tracking Pixel Contents