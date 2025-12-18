Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cadena de seísmos en el litoral de la Marina Alta: cinco en cuatro días

El último, de 1,9 grados, se ha registrado en la costa entre Xàbia y Calp

Los puntos donde se han localizado los seísmos

Los puntos donde se han localizado los seísmos / Instituto Geográfico Nacional

R. Jover

Xàbia

El litoral de la comarca de la Marina Alta, en la costa comprendida entre Xàbia y Calp, ha vuelto a “temblar” en la pasada madrugada, al registrar un seísmo de 1,9 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

Este es el quinto movimiento sísmico que se localiza en la misma zona en los últimos cuatro días. El primero tuvo lugar el lunes día 15, con una magnitud de1,8 grados; y el día 16 se registraron 3 seísmos, de 1,8 grados (a las 15:32 horas), de 1,8 grados (a las 17:08) y de 2,1 grados (a las 18:52 horas).

Epicentro a 5 kilómetros de profundidad

En esta pasada madrugada a 3:55 horas se ha registrado el quinto con una magnitud de 1,9 grados y con epicentro a 5 kilometros de profundidad.

Con este movimiento sísmico ya son 13 los registrados en la comarca de la Marina Alta, de ellos, 7 en el litoral comprendido entre Xàbia y Calp.

