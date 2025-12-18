Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo

Al paciente lo tuvieron 7 hora esperando en Urgencias y, cuando lo atendieron, lo enviaron a casa ya que después del mediodía ya no se hacían las ecografías que hubieran dado un diagnóstico preciso para salvarle la extremidad

Imagen de archivo del hospital de Dénia

Imagen de archivo del hospital de Dénia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado a la aseguradora del hospital de Dénia (Berkshire) a indemnizar con 483.000 euros (94.000 son de intereses de demora) a un paciente de 63 años al que amputaron la pierna derecha en este centro sanitario a consecuencia de un diagnóstico erróneo y tardío. El paciente le apuntaron la extremidad el 9 de marzo de 2023, a las 16.30 horas, tras un calvario que comenzó la mañana de tres días antes, cuando sufrió fuertes dolores en el antepié derecho. Los dolores le impedían caminar. Una ambulancia lo llevó al hospital. Estuvo 7 horas esperando en Urgencias a que lo atendieran. Le asignaron etiqueta verde (emergencia baja). Llegó a las 11.15 horas. A las 17 horas, tras implorar ser atendido (los dolores eran insoportables), le diagnosticaron una trombosis venosa profunda. Lo enviaron a casa. A esa hora ya no se hacían ecografías. Lo citaron al día siguiente para hacerle la eco Doppler, la prueba que hubiera dado el diagnóstico correcto, que era el de un aneurisma de arteria poplítea.

El paciente volvió horas después el centro de salud. Lo derivaron urgentemente al hospital. Ingresó a las 23.17 horas. El diagnóstico ya fue entonces el correcto. A las 7 horas de la mañana, una cirujana vascular ya le dijo que había que considerar la amputación. La ecografía se la hicieron, por fin, a las 10.30 horas. El 8 de marzo le confirmaron que le amputarían la extremidad. Y al día siguiente, a las 16.30 horas, entró en quirófano. La vida, claro, le cambió completamente.

Sin servicio de ecografías por las tardes

El paciente, asistido por los letrados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello, de los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, presentó la demanda por mala praxis médica que el juzgado de primera instancia ha admitido parcialmente. La sentencia constata que al enfermo "no le realizaron inmediatamente una prueba diagnóstica confirmatoria (ecografía Doppler) que hubiera permitido un diagnóstico certero". Esa prueba es sencilla en cualquier hospital pero entonces en Dénia no se realizaba por las tardes. El servicio de ecografía solo funcionaba hasta mediodía.

La indemnización solicitada era de más cuantía. Cubría la adquisición de una prótesis biomecánica que permitiera al paciente realizar parecidas actividades a las de antes de la amputación. Pero el baremo de accidentes de tráfico, que es el que se aplica en estos casos, ha llevado al juzgado a fijar la cuantía de una prótesis estándar.

