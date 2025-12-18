La Policía Local de Dénia entrega su más alta distinción a Matria por su labor de prevención de la violencia de género y de apoyo a las víctimas

El acto de celebración del Día de la Policía Local de Dénia ha tenido lugar este mediodía en L’Androna Multiespai de la estación marítima, presidido por el alcalde, Vicent Grimalt, el intendente jefe, Jovi Estruch, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto. En su transcurso se ha hecho entrega de la Medalla de la Policía Local de Dénia, la más alta distinción del cuerpo, a Matria Associació de Dones “por su compromiso continuado, desde 2008, en la prevención de la violencia de género, el apoyo a las víctimas y la promoción de la igualdad”.

Ha recogido la distinción la presidenta de la asociación, Mari Huertas. En su intervención, Huertas ha manifestado el “honor inmenso” de recibir la medalla “como reconocimiento a muchos años de trabajo constante”. Ha dicho, asimismo, que esta distinción actuará “como impulso para continuar” con el trabajo que lleva a cabo la asociación en materia de violencia de género: prevención, educación, asistencia a las víctimas, denuncia y reivindicación.

La plantilla de la Policía Local de Dénia / Levante-EMV

La presidenta de Matria ha compartido el reconocimiento con “todas las personas que han creído que el cambio es posible y han decidido implicarse: el ayuntamiento, las policías nacional y local, el Consell de Dones, los centros educativos y todas las mujeres y hombres que han colaborado y han alzado su voz, compartiendo sus historias”.

Para finalizar, ha dedicado la distinción “a todas las mujeres víctimas de la violencia de género. Quiero que sepáis que no estáis solas”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, ha recordado que es la primera vez en la historia de la Policía Local que se condecora “a un agente de la sociedad civil por su implicación en la seguridad”.

El concejal ha subrayado en su intervención que hace ahora diez años que se encuentra al frente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, un tiempo en el que “hemos pasado de dignificar a la institución azul a profesionalizarla, especializarla, dotarla de nuevos medios, desarrollar una estrategia de seguridad urbana y conformar un proyecto que se ha consolidado”. Y continuará evolucionando, ha avanzado. “Desde el gobierno local continuaremos proporcionando formación, especialización, medios humanos y materiales” para que continúe ese trabajo “por la seguridad de las personas, residentes y visitantes, al servicio de la ciudadanía, sea cual sea su nombre, su origen o su credo, manteniendo el orden y la seguridad”.

Ha recogido la distinción a Matria su presidenta, Mari Huertas / Levante-EMV

Galardón por la ayuda en los pueblos devastados por la dana

El desastre ocasionado por la dana en los municipios valencianos en octubre de 2024 ha estado muy presente en el acto. La mención a los ochenta policías locales de Dénia a quienes el Ayuntamiento de Dénia ha concedido la cruz al mérito profesional por prestar servicio, de manera desinteresada, en las poblaciones afectadas. Estos mandos y agentes iban a recibir hoy las distinciones, en un acto previo al aire libre, pero la inestabilidad meteorológica que amenazaba con deslucir el homenaje ha obligado a aplazarlo.

Reconocimiento al voluntariado de Protección Civil Dénia que se desplazó hasta los municipios afectados y también a los miles de personas, ciudadanía anónima, que acudieron en ayuda de quienes lo habían perdido todo.

El coordinador de la agrupación local de Protección Civil, Javier Ygarza, ha efectuado un balance de actividad de este último año, recordando las labores de vigilancia forestal, la asistencia en eventos deportivos, culturales y festivos y también su apoyo en situaciones especiales como el apagón del 28 de abril, “que nos mostró lo vulnerables que somos”, o los episodios de fuertes lluvias que hemos tenido durante el año.

Han recibido también un reconocimiento de la Policía Local “por su colaboración y ayuda desinteresada” con la institución José Luis Fajardo García, inspector-jefe, jefe de la Brigada de Policía Judicial de Dénia; las funcionarias municipales Encarna Andrés Fuster, técnica del Servicio de Dirección y Gestión Pública de Personal, y Vicky Sánchiz Guzmán, técnica de Protocolo; el presidente del Real Club Náutico de Dénia, Jaime Portolés Torregrosa y la Unidad Canina de la Policía Local de Xàbia, con especial mención del agente y guía canino Alberto Máximo Reyes Romero.

Por actuaciones meritorias, han recibido felicitación pública los agentes Santiago Felipe Sánchez, Enrique Llodrá Sifres, Roberto Moragues Colomer y Jordi Fuster Monzó por intervenir con un hombre que portaba un cuchillo con intenciones suicidas.

Por su intervención el pasado mes de junio en una pelea tumultuosa con lesiones en un local de ocio de la escollera norte que se saldó con la detención de nueve individuos, han recibido felicitación pública el oficial Alejandro Jiménez Franco y los agentes Francisco José Pérez Molina, Enrique Daniel Villalba Colomer, Helena Sendra Gisbert, Rubén Martínez Naya y Pau Ferrer Policarpo.

Actuaciones que salvan vidas

El agente Javier Delgado Gómez y la ciudadana Ana Isabel Plaza Anquela han obtenido felicitación pública por practicar maniobras de reanimación que salvaron la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria el pasado octubre en el polideportivo municipal. Por otro caso similar, ocurrido en abril de este año, han recibido su reconocimiento los agentes Óscar Canet Ortolá y Mónica Escoto Montero.

Por último, se ha concedido felicitación pública por la labor realizada en la Unidad de Agente Tutor y Educación Vial a la oficial Helena Zapata Chillón y a los agentes Juan José Palacios Rafet, Enrique Molina Miralles y Luis Amores García.

Llegado el momento de su jubilación, han recibido mención por sus años de entrega y servicio a la ciudadanía el oficial Jorge Ferrández Hernández y los agentes Salvador Noguera Madrid, Vicent Ivars Soliveres, Antonio Fornés Pérez y José Lorente Ricart.

Por 25 años de servicio, se ha entregado medalla al oficial David Doménech Gil y a los agentes Juan José Bertó Costa, Sergio Gallego Atienza, Francisco Esteban Fernández Orozco, Carlos Cabrero Peiró, Julián Sergio Barrenechea Ante y Juan José Palacios Rafet. Por 15 años de servicio, se ha otorgado medalla al oficial Juan Antonio Tous Molina y al agente Miguel Giménez Sánchez. Finalmente, ha recibido medalla por sus diez años de servicio el oficial Juan José Calabuig Llopis.

El alcalde de Dénia ha cerrado el acto felicitando a la plantilla de la Policía Local y agradeciendo “su esfuerzo continuo de profesionalización, especialización y adaptación”.