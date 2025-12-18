La protesta educativa coge vuelo en Calp: aparece una pancarta de "las prefabricadas hacen falta" arriba del nuevo Gargasindi

Un misterio. La pancarta apareció allá arriba, en lo alto del edificio en obras del nuevo colegio de educación especial Gargasindi de Calp. Esta escuela está junto al instituto Ifach, cuyos alumnos intentaron el lunes evitar que los operarios empezaran a desmontar los diez barracones que han aliviado en los dos últimos cursos la masificación (el edificio se construyó para 500 estudiantes y acuden más de mil). Nadie sabía cómo había llegado la pancarta allá arriba. Rezaba: "Las prefabricadas hacen falta". Estaba sobre los trabajadores que desmontan los barracones.

Los operarios desmontan las prefabricadas mientras los alumnos están en clase / Levante-EMV

A media mañana, los obreros del nuevo Gargasindi la retiraron. Pero los alumnos dle IES Ifach afirman que esa pancarta simboliza que no se resignan a perder las prefabricadas y acabar el curso apretados como en una lata de sardinas en las insuficientes aulas del instituto. El Sindicat d'Estudiants aseguró el viernes, al vallarse los barracones y empezar los operarios a desmantelarlos, que la conselleria de Educación los abocaba al "caos" de tener que volver a organizar horarios y clases y, en suma, a planificar sobre la marcha (a mitad de curso) de nuevo toda la actividad académica del centro.

Alfons Padilla

Posible manifestación

Mientras, el Sindicat también ha adelantado que están convocando una manifestación para denunciar las carencias educativas que hay en Calp. Saldrán a la calle para advertir de que el segundo instituto provisional Les Salines (este curso está en un centro provisional de barracones) no ha mitigado la masificación del IES Ifach e insistirán en las deficiencias que hay en los colegios. Aseguran que la escuela Azorín sufre goteras y el Gabriel Miró tiene problemas eléctricos.