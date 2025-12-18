La soledad no deseada, a debate en Pego en una jornada con profesionales de referencia

Pego pone el foco en la soledad no deseada, y con motivo del día internacional de esta problemática que sufren muchas personas ha decidido organizar una jornada pionera que reunirá profesionales de diferentes ámbitos para abordar esta realidad social creciente.

La cita de estas sesiones de sensibilización, reflexión y prevención, organizadas por el departamento de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Pego y Les Valls con coordinación con el Ayuntamiento de Pego, se celebrarán los días 11 y 12 de marzo de 2026. Se trata de la segunda vez que el municipio impulsa una iniciativa específica dedicada a abordar esta problemática social, cada vez más presente y compleja.

La soledad no deseada hace referencia a la vivencia subjetiva de sentirse solo sin querer estarlo. No depende únicamente de vivir a solas, sino de la carencia de relaciones significativas, de apoyo emocional y de redes sociales sólidas. Puede afectar personas de todas las edades: niños y niñas, adolescentes, personas adultas y gente mayor, y muchas veces pasa desapercibida porque no siempre es visible.

El cartel de las jornadas / Levante-EMV

Varios estudios en el ámbito autonómico y estatal alertan que la soledad no deseada se ha convertido en un reto de salud pública de cohesión social, puesto que puede tener consecuencias graves en el bienestar emocional, la salud mental y física, y la calidad de vida de las personas. Ansiedad, depresión, sentimiento de aislamiento, bajo rendimiento escolar o problemas de salud son algunas de las consecuencias asociadas.

En un municipio como Pego, con una población diversa y con realidades sociales muy diferentes, detectar y prevenir la soledad no deseada es clave. Por eso, se ha apostado por una jornada que permita analizar el problema desde diferentes miradas profesionales, compartir experiencias y abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía.

Durante los dos días de sesiones participarán profesionales del ámbito sanitario, educativo, deportivo e institucional, que abordarán la soledad no deseada de manera transversal. Intervendrán Daniela Maria Capurro, pediatra del centro de salud de Pego; Josep Llorca, coordinador de Deportes del Ayuntamiento de Pego; Raquel Nadal, educadora social de la Mancomunidad de Servicios Sociales y Turismo de Pego y Les Valls; Lucía Fullana, orientadora de la IES Enric Valor de Pego; Merxe Bolta, regidora de Servicios Sociales; y María Velasco, psiquiatra divulgadora en salud mental y escritora, considerada una de las voces más destacadas sobre esta materia.

Respuestas colectivas a la soledad no deseada

“La soledad no deseada no es un problema individual, es una cuestión social que nos interpela como comunidad. Desde la Administración local tenemos la responsabilidad de generar espacios de detección, prevención y acompañamiento. Esta jornada es un primer paso para poner el tema encima la mesa y empezar a construir respuestas colectivas”, apunta la concejala Merxe Bolta. La regidora apunta que esta jornada nace con la vocación de continuidad, “con el objetivo de incorporar la lucha contra la soledad no deseada como una línea de trabajo estable dentro de las políticas sociales municipales, fomentando la colaboración entre servicios, entidades y ciudadanía”.

Por su parte, la educadora social, Raquel Nadal, hace hincapié en la dimensión humana y preventiva del problema: “en el trabajo diario con personas y familias vemos como la soledad no deseada puede aparecer en cualquier etapa de la vida y de formas diferentes. Hablar, escuchar y crear redes es fundamental. Esta jornada nos permite sensibilizar, dar herramientas y recordar que sentirse acompañado es una necesidad básica”.