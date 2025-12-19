Abonados al castellano y a la discriminación lingüística: Xàbia "olvida" el valenciano en los "bons consum"

El comercio local tiene don de lenguas. El Mercat Municipal y las "botigues" hablan en valenciano. Pero el Ayuntamiento de Xàbia, en esa gran iniciativa que da oxígeno al comercio de pueblo, la de los "bons consum", que se ha puesto en marcha esta mañana a las 8 horas, ha "olvidado" el valenciano. Ni media palabra. Bueno, dos: "bons consum". Y para de contar. Todo lo demás, la mecánica, los horarios, los recibos de justificación, está en castellano.

La campaña se ha desarrollado solo en castellano / Levante-EMV

Esta estupenda campaña (4.000 bonos y 200.000 euros que aporta íntegramente el ayuntamiento para dar dar vida al comercio local) vulnera los derechos lingüísticos. Y ya hay quien ha presentado una reclamación en los canales oficiales del consistorio. Está perfectamente documentada. La reclamación insta al ayuntamiento a evitar discriminaciones lingüísticas y cumplir la normativa. Exige que se corrija inmediatamente la acento "castellanizante" de la campaña y la "clara y flagrante vulneración de los derechos lingüísticos" de las vecinas y vecinos de Xàbia.

Reclamación muy bien documentada

La reclamación alude a la Constitución y al artículo que consagra el derecho de proteger las lenguas oficiales diferentes al castellano. También cita el Estatut d'Autonomia. Recuerda que el valenciano es la lengua propia del País Valencià (a estas alturas, todavía hay que recordarlo). Señala que no se puede discriminar a la ciudadanía por usar la lengua propia. Y que los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la administración en valenciano. También cita la Lley d'Ús i Ensenyament del Valencià y la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Y apunta que el Síndic de Greuges ha dejado clarísimo que las administraciones públicas deben plasmar en las nuevas realidades tecnológicas la cooficialidad del castellano y el valenciano y "desterrar cualquier forma de discriminación lingüística".