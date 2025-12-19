Les Comarques Centrals encargan un anteproyecto del anhelado tren entre Gandia, Oliva y Dénia

El tren que nunca llega: el de la Gandia, Oliva y Dénia. Y el territorio mítico, ese comarca de fuerte identidad cultural, lingüística y social, la de les Comarques Centrals Valencianes, que es como el Guadiana, que surge de tanto en tanto y no termina de tener el peso político que merece. Pero la esperanza está ahí. Y la encarna el Consorci de les Comarques Centrals. No hay que perder nunca la fe. Les Comarques Centrals representan la periferia frente a València y Alicante. Buscan su lugar en el mundo, en el mundo polarizado, centralista y que deja poco margen a los territorios que quieren romper el mapa de poder.

Dénia acogió ayer la reunión de la comisión ejecutiva del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes. La sesión la presidió el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Estas comarcas están enfrascadas en desarrollar un plan de acción territorial que las vertebre, que promueva "una planificación coordinada, equilibrada y adaptada a las necesidades reales de cada territorio". Hacen piña.

El acuerdo más destacado fue la aprobación de un convenio de colaboración con la Universitat d'Alacant. La entidad académica realizará investigaciones y, en concreto, analizará los desequilibrios provocados por la deficiente conexión ferroviaria entre estas comarcas. Urge avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, conectado y respetuoso con el medio ambiente.

El alcalde de Gandia puntualizó que el convenio permitirá realizar un estudio de la demanda de la línea ferroviaria Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, de la futura estación de alta velocidad del AVE en Xàtiva y de la solución ferroviaria de ese tren que nunca llega, el de Gandia, Oliva y Dénia. La intención es contar con un anteproyecto de la línea que volvería a unir tras más de 50 años la Safor y la Marina Alta.

Prieto subrayó que con este anteproyecto se planteará una alternativa definitiva a la Generalitat y al Estado. Quedará claro que es una línea con gran demanda social y que cuenta con el apoyo de las asociaciones empresariales de las dos comarcas (la reivindican desde hace tiempo). Es imprescindible para el desarrollo social y económico de la Safor y la Marina Alta y de les Comarques Centrals.

Involucrar a los agentes sociales y económicos

La comisión inició el expediente para constituir el Consell Económico y Social de les Comarques Centrals Valencianes, un órgano consultivo y de participación en el que se integrarán los agentes sociales y económicos. "Los convocaremos a finales de enero o en febrero para constituir el Consell y trabajar en estos tres proyectos y en todos los proyectos estratégicos del consorcio y para reivindicar un espacio económico, social y de vertebración que debe liderar nuestro territorio dentro de la Comunitat Valenciana".

Así, frente a las tres provincias, surgen les Comarques Centrals Valencianes, un territorio que quiere dejar, por fin, de ser simbólico y subirse al tren de la cohesión y la vertebración.