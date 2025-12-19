Benitatxell elimina las malas hierbas de la macrourbanización

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell quiere atajar de una vez el problema del sobrecrecimiento de las hierbas en calles, caminos, barrancos y zonas verdes para ofrecer una imagen de pueblo cuidado y limpio. Y para ello, a través de su empresa pública municipal Poble Net S.L., ha implementado una brigada de refuerzo de dos operarios que se dedicarán exclusivamente a la limpieza y mantenimiento en la zona de Cumbre del Sol y otras urbanizaciones de la montaña.

Durante todo el año, dos operarios se dedicarán a trabajos de conservación y mantenimiento en materia de jardinería y zonas verdes; trabajos de limpieza y mantenimiento de viales, caminos y carreteras, y limpieza y mantenimiento de palmeras. Para ello, se ha trazado un itinerario cíclico en el que se abordará tanto la macrourbanización Cumbre del Sol como la zona sur del municipio en la montaña, comprendida por Golden Valley, Calistros y Pueblo Alcassar.

Tala de 30 pinos secos

Este nuevo servicio echó a andar el 15 de octubre, y del informe técnico que hace balance del primer mes y medio ya se desprenden los primeros avances. Los trabajos han empezado por Cumbre de Sol, donde ya se ha llevado a cabo la tala de una treintena de pinos secos, la poda de 30 metros de setos y el desbroce y eliminación de restos vegetales de 18 kilómetros de viales y áreas verdes en las zonas Dalias, Lirios, Magnolias, Jazmines, rotonda del velero hasta rotonda del Moraig (centro comercial Lirios), rotonda de la cala Llebeig hasta la EDAR Llebeig, la subida desde el Lady Elizabeth School hasta Pueblo Panorama y zona verde, rotonda e isleta junto al edificio El Puig y colegio Lady Elizabeth.

Los trabajos de desbroce en la urbanización de la Cumbre del Sol / Levante-EMV

Este refuerzo ayudará a suplementar el trabajo del personal municipal que, debido a la extensión considerable de caminos rurales y zonas verdes de la localidad, se encontraba desbordado. Así, los operarios de Poble Net podrán dedicar sus esfuerzos a otras zonas, consiguiendo un mejor rendimiento y unos mejores resultados.

La contratación de esta nueva brigada, presupuestada en 91.000 euros anuales, forma parte de un proceso de reestructuración en Poble Net, que ha dividido a sus operarios en equipos acotados por zonas y tareas para una mayor eficiencia. Así, además de la nueva brigada, un segundo equipo estará destinado a las urbanizaciones y diseminados de la zona norte del municipio (Les Fonts, Los Molinos, Racó de Nadal, l’Abiar, Benicambra y Camí de la Torreta) y otro al núcleo urbano y la partida del Barranc Roig (Urb. La Joya, Vista Montaña, Terra Moraira y Villotel).

“Nunca antes habíamos destinado tantos recursos para el mantenimiento de las hierbas y las zonas verdes. Era una ambición personal y un proyecto prioritario desde hace algunos años, y por fin esta reestructuración en Poble Net lo ha permitido”, ha señalado el alcalde, Miguel Ángel García. “Con esta inversión damos un paso de gigante para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y mantener nuestro pueblo limpio y cuidado”.

La eliminación de pinos secos

A este fuerte golpe del Consistorio a las hierbas, se le va a sumar una gran apuesta en 2026 por la eliminación de pinos secos que, tras el gran periodo de sequía padecido en 2024, suponen una seria preocupación por el riesgo de incendios forestales. Así, además de las subvenciones del Consell (los siete operarios de la brigada Emerge que ya se han incorporado) y la Diputación que se esperan conseguir, el equipo de gobierno (Més Benitatxell) ha previsto una partida de 45.000 euros en el presupuesto municipal para este fin.

Con todas estas acciones no solo se pretende prevenir incendios forestales, sino también asegurar la visibilidad y accesibilidad en carreteras y caminos, garantizar la salubridad y ofrecer una imagen cuidada y limpia del municipio.