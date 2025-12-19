Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CEIP Mediterrània porta la màgia del Nadal als carrers de Xàbia amb “Nadales On Tour”

L’alumnat ha preparat teatre, una cursa solidària i el cant de nadales amb una finalitat que va més enllà de l’aula: col·laborar amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer

El betlem de Xàbia: el CEIP cantarà nadeles i durà la màgia per tot el poble

El betlem de Xàbia: el CEIP cantarà nadeles i durà la màgia per tot el poble / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Xàbia

El dilluns 22 de desembre, a partir de les 10.00 hores, els carrers del centre de Xàbia s’ompliran d’il·lusió, música i somriures. L’alumnat del CEIP Mediterrània eixirà a cantar nadales en una activitat molt especial: “Nadales On Tour”, un recorregut que compartirà l’esperit del Nadal amb tot el poble.

Els xiquets i xiquetes faran parada en tres espais que formen part de la vida quotidiana i emocional del municipi:

  • Ajuntament de Xàbia, on les seues veus joves ressonaran com un desig de pau i esperança.
  • Plaça del Convent, punt de trobada on cada nota buscarà abraçar els veïns i veïnes.
  • Porta del CEIP Mediterrània, el lloc on naix cada dia l’aprenentatge, la convivència i els somnis.
&quot;Nadales on tour&quot;, una original iniciativa plena de màgia

"Nadales on tour", una original iniciativa plena de màgia / Levante-EMV

Esta activitat forma part del projecte Mediterrània Solidària, un projecte que ha mobilitzat tota la comunitat educativa. L’alumnat ha preparat teatre, una cursa solidària i el cant de nadales amb una finalitat que va més enllà de l’aula: col·laborar amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i aportar el seu granet d’arena a les persones i famílies que lluiten cada dia.

Donatius per a la investigació

De fet, en els llocs de les actuacions musicals hi haurà membres de l'AECC arreplegant donatius per a la investigació.

Amb “Nadales On Tour”, el CEIP Mediterrània vol recordar que la solidaritat també es canta, es viu i es comparteix. I que, quan els xiquets i xiquetes alcen la veu, el món sempre escolta un poc millor.

