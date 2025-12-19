El CEIP Mediterrània porta la màgia del Nadal als carrers de Xàbia amb “Nadales On Tour”
L’alumnat ha preparat teatre, una cursa solidària i el cant de nadales amb una finalitat que va més enllà de l’aula: col·laborar amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer
El dilluns 22 de desembre, a partir de les 10.00 hores, els carrers del centre de Xàbia s’ompliran d’il·lusió, música i somriures. L’alumnat del CEIP Mediterrània eixirà a cantar nadales en una activitat molt especial: “Nadales On Tour”, un recorregut que compartirà l’esperit del Nadal amb tot el poble.
Els xiquets i xiquetes faran parada en tres espais que formen part de la vida quotidiana i emocional del municipi:
- Ajuntament de Xàbia, on les seues veus joves ressonaran com un desig de pau i esperança.
- Plaça del Convent, punt de trobada on cada nota buscarà abraçar els veïns i veïnes.
- Porta del CEIP Mediterrània, el lloc on naix cada dia l’aprenentatge, la convivència i els somnis.
Esta activitat forma part del projecte Mediterrània Solidària, un projecte que ha mobilitzat tota la comunitat educativa. L’alumnat ha preparat teatre, una cursa solidària i el cant de nadales amb una finalitat que va més enllà de l’aula: col·laborar amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i aportar el seu granet d’arena a les persones i famílies que lluiten cada dia.
Donatius per a la investigació
De fet, en els llocs de les actuacions musicals hi haurà membres de l'AECC arreplegant donatius per a la investigació.
Amb “Nadales On Tour”, el CEIP Mediterrània vol recordar que la solidaritat també es canta, es viu i es comparteix. I que, quan els xiquets i xiquetes alcen la veu, el món sempre escolta un poc millor.
