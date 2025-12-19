La jornada “La Mar Emprén” reúne a profesionales y alumnado para impulsar el espíritu emprendedor en Xàbia

El IES La Mar de Xàbia celebró este martes la primera edición “La Mar Emprén”, una iniciativa enmarcada dentro de las Jornadas de Emprendimiento, con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor, acercar al alumnado a experiencias profesionales reales y dar a conocer distintas trayectorias de éxito.

La jornada, se desarrolló entre las 15:15 h y las 20:00 horas, contó con la participación de personas emprendedoras del entorno, que compartieron con el alumnado sus experiencias, retos y aprendizajes.

El acto se inició con la bienvenida y apertura a cargo de Guiomar Ramírez-Montesinos, psicóloga, emprendedora y escritora, creadora del proyecto Vivir desde el Ser, quien puso el acento en el crecimiento personal como base de cualquier proyecto emprendedor.

Un momento de la jornada / Levante-EMV

A continuación, Salomé Martínez, titular de la Farmacia Salomé Martínez, explicó su recorrido profesional con la ponencia “Mi viaje: de la farmacia al aula, acompañando el futuro de nuevos profesionales”, destacando la importancia de la vocación y la formación continua.

Salomé Martínez explicó su trayectoria / Levante-EMV

Tras una breve pausa, la jornada continuó con Celeste Grimalt, de Grimalt Climent Correduría de Seguros S.L., quien abordó la importancia de la previsión y la seguridad en el mundo empresarial con su intervención “Asegúrate de estar seguro”.

Y para finalizar, con Eduardo Romany, de Farmacia Romany & Dermadenia, que compartió su experiencia bajo el lema “Farmacéutico por obligación, emprendedor por vocación”, resaltando la necesidad de innovar y adaptarse a los cambios del mercado.

Proyectos emprendedores

La jornada culminó con una dinámica tipo Shark Tank, en la que el alumnado presentó sus propios proyectos emprendedores ante un jurado profesional, formado por docentes y los mismos emprendedores. El equipo ganador estuvo formado por alumnado de 2.º del Grado Superior de Administración y Finanzas: Mireia Pastor, Héctor Signes, Marc Buigues, José Luís Giménez y Antonio Roselló.

Estas jornadas fueron posibles gracias a la cooperación y coordinación del profesorado de distintos departamentos del centro, destacando la implicación del departamento de Formación y Orientación Laboral (FOL), con la participación de Nuria Jaque, Raquel Ausina, Pau Esteve y José Ramón Martínez, así como del Departamento de Administración, con Silvia Grimalt.

Desde el centro se ha realizado una valoración muy positiva de la actividad, que ha servido para reforzar el vínculo entre el mundo educativo y el profesional, así como para motivar al alumnado a imaginar y construir su futuro laboral.