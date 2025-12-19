A seis meses de ser alcalde: Rafa Carrió anuncia que Dénia acogerá los Premis Ovidi y se consolidará como capital del valenciano

Cambiará el estilo, eso seguro, pero el proyecto "continuará y avanzará". "Lo reforzaremos. Y reforzaremos el diálogo, la estabilidad y el trabajo colectivo". Rafa Carrió, portavoz de Compromís y vicealcalde de Dénia, ya está a nada de tomar el relevo del socialista Vicent Grimalt. El pacto de PSPV y Compromís contempló la alternancia en la alcaldía: tres años para Grimalt y uno, el último, para Rafa Carrió. Faltan seis meses. En junio el valencianista será alcalde. Y ya deja claro que va a dejar una fuerte impronta cultural. Ha avanzado que, frente al ataque del Consell del PP a la "llengua", Dénia va a seguir consolidándose como "capital del valenciano". Ha adelantado que la ciudad acogerá en 2026 los Premis Ovidi a los artistas que publican música en valenciano. Las dos últimas ediciones han tenido lugar en Gandia y Alcoi. Dénia toma el relevo. Seguirán en el ámbito de les Comarques Centrals Valencianes.

Parque público de alquiler

A Rafa Carrió se le ve ilusionadísimo. Acompañado de los concejales de Compromís María José Carcía y Valen Alcalà, ha subrayado que una de las grandes prioridades es la vivienda. Apuesta por la creación de un parque público de alquiler en viviendas de la Sareb. Ha asegurado que seguirá reclamando que el Consell declare Dénia zona tensionada para poder regular los precios del alquiler y evitar que el turístico provoque una inflación sin fin.

El vicealcalde ha admitido que el gobierno de PSPV y Compromís ha cometido errores. Ha aludido al de no aprobar el plan especial que era imprescindible para desarrollar el parque público del Bosc de Diana. Pero ha asegurado que este proyecto se va a desbloquear en 2026 y que Dénia tendrá su gran pulmón verde. Ha subrayado que la subvención de dos millones no se ha perdido, sino que se ha destinado a mejorar la Vía Verde.

Y sobre la otra gran subvención europea, la del 9 millones para construir la segunda residencia y el centro de día para personas mayores, ha dicho que "nos la han robado al quitarnos el Consell la delegación" para licitar y edificar estas infraestructuras. "Pero vamos a hacer lo que sea necesario para que Dénia tenga la segunda residencia y el centro de día. Son prioritarios".

Ha anunciado que las obras de rehabilitación de la histórica Casa de Torrecremada, que será la sede del campus universitario de Ciencias de la Gastronomía, están a nada de terminarse.

Tasa turística y árboles contra el cambio climático

También ha defendido la tasa turística para sufragar los servicios Dénia tiene que reforzar en verano. Ha asegurado que está empeñado en plantar árboles en todas las calles que sea posible. "Es la mejor solución para hacer frente al cambio climático".

Ha lamentado que la oposición del PP en Dénia esté volcada en defender el "beach club" que privatizará un tramo de la playa del Raset (Tamarindos) y no proponga proyectos que de verdad beneficien a la ciudad.