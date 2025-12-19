¡Tronca va!: el castillo de Dénia se quita de encima 130 pinos muertos que amenazan con desplomarse

Inexpugnable, sí, pero no para los pinos. Las fotos relativamente antiguas (hasta los años 60, cuando todavía los bancales de la finca de moscatel que fue la fortaleza se ven perfectamente) muestran un castillo sin un pino. Pero luego el bosque creció intramuros. Se apoderó del castillo de Dénia. Y los pinos nunca se han llevado bien con el monumento. Sus raíces han causado problemas. Ahora los pinos secos y muertos (por la sequía y la plaga "tomicus destruens") han obligado a realizar trabajos forestales de emergencia. ¡Tronco va! Esta semana ha comenzado una tala de emergencia. Se retirarán unos 130 árboles que, al estar totalmente secos, pueden desplomarse.

Otra imagen de los trabajos forestales / Levante-EMV

El concejal de Parques y Jardines, Pepe Doménech, ha advertido que la tala se ha iniciado en la zona de la entrada al monumento y continuará en la subida principal hasta llegar a la explanada del Governador o del Palau. La intención es "poder abrir cuanto antes el acceso a los visitantes por esta ruta", la principal. Esta Navidad, eso sí, no será de castillo.

La seguridad de los visitantes

Se retirarán unos 130 pinos adultos. Hay peligros de que lluvias como las recientes, que han tenido intensidades torrenciales, provoquen la caída de estos árboles. Talarlos es urgentes. Hay que garantizar la seguridad de los visitantes y de los trabajadores y preservar un monumento que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La caída de los pinos también puede dañar vestigios de valor.

El castillo ya se cerró el pasado 27 de noviembre. La tala se ha contratado de emergencia. Tiene un presupuesto de 64.000 euros. Los trabajos se prolongarán durante cinco semanas.

Las visitas guiadas del programa "Un Nadal per a la Història", organizadas por el Área de Arqueología y Museos, se han suspendido. Estaba previsto subir al centro de interpretación "Dénia, ciutat vigia" los días 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero. También se han cancelado las visitas del 24 y 31 de diciembre de la ruta "Descobrir el Castell".