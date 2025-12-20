Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bizarra Navidad: Un muñeco gigante cabalga sobre un perro rojo en Xàbia

La ocurrencia navideña está en la entrada al municipio

El perro rojo y el muñeco gigante

El perro rojo y el muñeco gigante / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Llegas a Xàbia y lo primero que te encuentras es un perro rojo. No es verde. Es rojo. Y es un perrazo. Grande de verdad. Y ahora, en la bizarra Navidad, sobre el perro "cabalga" un muñeco gigante de jengibre. "Cabalgar" no es lo correcto. Sería más apropiado "perrear", pero significa otra cosa. El muñeco está montado a horcajadas. El conjunto de perro y enorme monigote llama la atención. Gloriosa ocurrencia. Un golpe de humor navideño.

El perro ya hace meses que da la bienvenida a quien llega en coche a Xàbia. Está en la entrada a una clínica veterinaria. No pasa desapercibido. Es una escultura original. Le falta ladrar.

Más que luces

Ahora, perro y muñeco componen una curiosísima estampa navideña. Está de moda poner luces y más luces de colores en las casas y los balcones. La Navidad es una fiesta de mucho brillo y decoración. Es barroquísima. Se agradece un golpe de ingenio, una interpretación libre del reno y de Papá Noel o de los Reyes Magos y los camellos. Lo del can rojo y el gigante "gingerbread" rompe la rutina y es extravagante a más no poder. Fabuloso. Originalísimo.

