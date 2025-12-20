Toni Signes (PSPV) ya es el nuevo alcalde de Gata, y tiene un sueño: reabrir el cine del pueblo

Toni Signes, del PSPV, ya es el nuevo alcalde de Gata de Gorgos. El guion estaba escrito. No ha habido giros de película. Pero el cine se ha colado en el pleno. Hay pequeños proyectos que suscitan una gran ilusión. Signes ha desvelado que aspira a que se reabra el cine la Paz. "Tiene la licencia de actividad y seríamos la envidia de muchos pueblos. Le daría un gran impulso a la cultura". Gata llegó a tener dos cines, la Paz y el Casablanca. Acudían vecinos de toda la comarca. Un cine de pueblo da mucha vida. El nuevo alcalde ha subrayado también que hay que reforzar el pequeño comercio de Gata y apoyar a las fábricas, "algunas de ellas son referentes en todo el mundo".

Ha recalcado también que Gata es un pueblo integrador y de acogida. "Mi abuela nació en Francia y, cuando la familia volvió, todos la recibieron con los brazos abiertos. Debemos acoger a toda la gente que viene de fuera".

Otro proyecto personal es el de organizar reuniones de barrio y "escuchar y dar participación a los vecinos y vecinas".

La vivienda es otro reto. Y lo pilotará el hasta hace una semana alcalde, Josep Signes (el relevo en la alcaldía estaba pactado en el acuerdo de progreso de Compromís y PSPV), quien dirigirá concejalías de mucho peso: Servicios Sociales, Planificación y Gestión Urbana, Emergencia Climática o Vivienda. Un proyecto que debe impulsarse ahora es el de construir viviendas sociales en las antiguas Cases dels Mestres.

Toni Signes con su hija y su esposa / A. P. F.

Lo de Gata es curioso. El nuevo alcalde es Toni Signes. Hasta hace unos días ocupó el cargo Josep Signes. Y la portavoz del PP es Maite Signes. El padre del nuevo alcalde, Pepe Signes Signes, ha explicado a este diario que a él, con esos dos apellidos, nadie le puede negar que es de Gata. Al pleno han asistido los padres del nuevo munícipe, Pepe y Rosa Costa, y también su esposa, Lindsey (es británica), y su hija, Isabella. Este retrato familiar define muy bien lo que es Gata: un pueblo con raíces y abierto a todos.

Toni Signes ha recordado de dónde viene el PSPV de Gata. En 2018, dimitió toda la lista. La agrupación estuvo a punto de desaparecer. El último alcalde socialista fue Pepe Diego, en la legislatura de 2003 a 2007. El nuevo primer edil ha dado las gracias a Pepe Diego y a Vicent Font (también exalcalde e histórico del socialismo en Gata), por "sus excelentes consejos". También ha agradecido el apoyo incondicional del concejal socialista Joanvi Vallés. Su discurso ha sido muy cercano. De hecho, ha terminado con un emocionado "visca Gata!"

La portavoz del PP, Maite Signes, ha recordado que su partido fue el más votado. Ha dicho que el acuerdo de Compromís y PSPV fue "un pacto de despacho". Toni Signes le ha contestado que el acuerdo de alternarse la alcaldía "era público y notorio". "No hemos escondido nada".

Ha recalcado que salir a la calle y ser reivindicativos surte efecto. Ha revelado que, tras la manifestación en la que exigieron que el nuevo centro de día sea de gestión pública y denunciaron que el Consell le debía a Gata 938.000 euros adelantados por el ayuntamiento para estas obras, la consellería les transfirió de golpe 800.000 euros. Ha asegurado que el gobierno local va a seguir defendiendo con absoluta determinación que el centro de día sea de gestión pública.

Los proyectos de final de legislatura

El nuevo alcalde tiene claro qué proyectos deben iniciarse ya: la ampliación del instituto, la rehabilitación del colegio la modernización de la depuradora, la ampliación del polígono industrial, la tranviarización del tren en el tramo urbano de Gata o la creación de aceras en la salida de la carretera a Llíber. También ha avanzado que hay que recepcionar la urbanización de Gata Residencial (se empezó a construir hace dos décadas).

El salón de plenos estaba lleno. Han acudido concejales y alcaldes de Compromís y PSPV en la Marina Alta, así como el eurodiputado valencianista Vicent Marzà y el diputado socialista José Chulvi.