Innovación en las aulas
El péndulo del Montgó y el gran premio educativo: Maria Puig renueva la pedagogía
La maestra del Port de Xàbia gana el prestigioso galardón Marta Mata con un proyecto de introducir el lenguaje de la fotografía en el aula
Maria Puig Granell dio el salto el 8 de marzo de 2020. Ese día nació, de alguna forma, ‘L’escola al pèndol. Cartografia per una educació que mira, sent i transforma a través de la fotografia’, la propuesta de innovación educativa con la que ha ganado el prestigioso premio de pedagogía Marta Mata, que convoca l’Associació de Mestres Rosa Sensat (Marta Mata y Rosa Sensat fueron grandes renovadoras de la educación).
Renovar significa lanzarse. Y eso fue lo que hizo Maria aquel 8 de marzo. Subió a la Cova Ampla del Montgó y se balanceó en el péndulo que monta el Centre Espeleològic de Gata. «Voló» y pilló al vuelo una idea, casi una revelación. Tras la emoción del primer instante, se imponía la reflexión, el aprovechar esa nueva y oscilante perspectiva.
Emoción y reflexión. Esos conceptos están en este proyecto de innovación educativa. «Plantea lo valioso que puede ser introducir la fotografía en el aula. El lenguaje de la imagen, ahora tan presente en todo, puede ayudar a reforzar el espíritu crítico». Maria, que es maestra del colegio Port de Xàbia, advierte de lo importante que es saber mirar y descifrar toda la información que hay en una foto.
‘L’escola al pèndol’, trabajo que ahora se editará, es una suerte de manual para trabajar en la escuela el lenguaje visual. Su autora subraya que facilita la integración dado que la imagen es un lenguaje universal. También elimina barreras con alumnos que puedan tener dificultades de aprendizaje e incluso dislexia y autismo.
Educación emocional
«La fotografía también sirve para trabajar la educación emocional», asegura esta maestra.
El galardón es importantísimo. Maria, que es natural de Corbera (la Ribera), lo recogerá en un acto que tendrá lugar en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.
