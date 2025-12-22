Dénia hace bondad: solo el 8 % de los conductores dan positivo en los días de comidas y cenas de empresa navideñas

Dénia hace bondad. Las comidas y cenas de empresa se prestan al "pero si yo controlo". Sí, que se empina el codo más de lo debido. Pero los controles realizados por la Policía Local revelan que los vecinos y vecinas que luego tenían que coger el coche han estado muy contenidos. El 8 % de los conductores a los que se les ha hecho la prueba de alcohol y drogas han dado positivo. La Policía Local ha subrayado que este porcentaje "refleja un alto grado de responsabilidad".

La campaña especial de la DGT de alcohol y drogas se ha desarrollado entre los días 15 y 21 de diciembre. La Policía Local de Dénia se ha adherido. Ha realizado 160 pruebas a conductores. Ha realizado 7 atestados por superar los 0,6 mg/l en aire espirado y ha puesto 6 multas por superar la tasa de 0,25 mg/l. Estos conductores habían bebido más de la cuenta. Mientras, un conductor dio positivo por consumo de drogas. Y otros dos conductores se negaron a hacerse las pruebas de alcohol y drogas. Esta negativa es un delito.

Uno de los controles realizados por la Policía Local / Levante-EMV

Cada vez más concienciados

Un 8 % revela que los vecinos y vecinas están cada vez más concienciados. Se impone el "trellat" y, sobre todo, el miedo a la multa. Y Ya ha pasado el frenesí de las comidas y cenas de empresa, pero queda toda la Navidad por delante. La Policía Local recuerda que superar los límites de alcohol o conducir bajo los efectos de drogas conlleva multas, pérdida de puntos y, en los casos de delito contra la seguridad vial, penas de prisión, multas y retirada del permiso de conducir.