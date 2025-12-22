Fruita de debò: Magranes, perellons, caquis i el dolçíssim projecte del CEIP Joanot Martorell de la Vall de Gallinera
L'escola consolida el seu compromís amb una educació saludable, arrelada al territori i respectuosa amb el medi rural amb el tancament de la primera fase del projecte "Fruites de la Terra"
Aquesta iniciativa educativa ha permés acostar l’alumnat al consum de fruita fresca de temporada i de proximitat, tot posant en valor la riquesa agrícola valenciana i el treball de les persones que la fan possible
El CEIP Joanot Martorell, situat a la Vall de Gallinera, tanca el trimestre amb la primera fase del projecte educatiu "Fruites de la Terra", una iniciativa que acosta l’alumnat al consum de fruita fresca de temporada, de proximitat i qualitat. Durant aquests mesos, el centre ha comptat amb la col·laboració de les DDOOPP Magrana Mollar d’Elx i Kaki Ribera del Xúquer, així com de la cooperativa local que promou els Perellons de la Vall d’Ebo. Totes elles han aportat fruita, materials didàctics i fins i tot una sessió divulgativa per explicar a l’alumnat l’origen dels productes, la manera com es cultiven i els beneficis nutricionals del seu consum.
El projecte va nàixer amb la voluntat de fomentar hàbits alimentaris saludables i, alhora, fer valdre el treball del camp valencià i alguns dels seus fruits més emblemàtics. Des d’un centre ubicat en plena zona de la IGP Cireres de la Muntanya d’Alacant, s’ha impulsat una proposta innovadora que anima els més menuts a descobrir les fruites de cada estació i a reconéixer-ne la qualitat. Les mestres responsables del projecte, Ana Sastre i María Esteve, destaquen que l’objectiu principal és que l’alumnat “conega les fruites de cada època de l’any, descobrisca com es cultiven i prenga consciència de la importància d’escollir bé allò que menja”.
El cicle natural dels cultius
La iniciativa tindrà continuïtat amb el reinici de les classes després de les vacances de Nadal, ja que altres consells reguladors han mostrat el seu interés a sumar-s’hi. En la segona part del projecte es mantindran els tasts, tallers i activitats diverses, que permetran a l’alumnat conéixer de primera mà el cicle natural dels cultius, la riquesa agrícola del territori i la importància de fer un consum responsable.
Aquest projecte s’emmarca dins de la línia pedagògica del CEIP Joanot Martorell, basada en una educació arrelada al medi rural, compromesa amb la sostenibilitat i el respecte pel territori. L’objectiu és educar no sols en bons hàbits alimentaris, sinó també en valors com la cura del medi ambient, el reconeixement del patrimoni agrícola valencià i la valoració del treball de les famílies agricultores.
Finalment, el centre vol agrair públicament la implicació de totes les entitats i persones col·laboradores, i anima altres escoles i productors del territori a impulsar iniciatives semblants que ajuden a continuar sembrant hàbits saludables entre els més menuts.
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Fallece una agente medioambiental al caer de 40 metros en una cala de Moraira
- Dos empresas de Dénia y la organizadora del Medusa de Cullera, a por el 'beach club' que privatiza un tramo de playa del Raset
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
- Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo