El arte urbano derriba muros: un mural abre una brecha sobre el portal del centro histórico de Calp

El arte urbano derriba muros. El portal de la calle Sant Roc de Calp, una pintoresca callejuela del centro histórico, se ha convertido en un lienzo para el grafitero de Dénia Tardor Roselló. Ha creado un mural "trompe-l'oeil" que abre una brecha (imaginaria, claro) en la pared. Es una obra magnífica. Enlaza con la gran tradición de pintura de trampantojo que hay en Calp. El centro histórico cuenta con arquitecturas de artificio. Es pintoresco. Sí, la cosa va de pintura.

El artista, que ya cuenta con murales en ciudades como Dresde (Alemania) o Bombay (India), sigue sorprendiendo en la Marina Alta. El mural ha costado 1.800 euros. Da lustre al Museu d'Art Urbà que impulsa el ayuntamiento.

El efecto sorprendente del mural: una brecha imaginaria sobre el portal de la calle Sant Roc / Levante-EMV

Premiado por la web Street Art Cities

Guillermo Sendra, responsable del área de Cultura, ha destacado que contar con un artista de la talla de Tardor —premiado internacionalmente por la web especializada en arte urbano Street Art Cities— supone un salto cualitativo para el atractivo turístico y cultural del centro histórico.

Tardor ya cuenta con otra obra de gran impacto visual, "Un regalo para mi", que pintó hace poco mas de un año en una de las fachadas del ayuntamiento y que no cesa de despertar el asombro de los viandantes.