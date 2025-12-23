La gamba roja de Dénia, a 235 euros

La gamba roja es casi una ganga. Bueno, según se mire. Esta mañana, en el puesto del Mercat Municipal de Dénia, quedaba ya poca gamba de primera, esa que es un delirio (carnosa y para chuparse los dedos). Estaba a 235 euros el kilo. "Lo normal hubiera sido ponerla a 255 o 260 euros, pero la tenemos a un precio superajustado. Casi no ganamos nada", ha explicado Pepi, una de las tres vendedoras del puesto de la Cofradía de Pescadores.

Los vecinos y vecinas se decantan por calibres más económicos. La gamba de primera alcanzó ayer en la subasta en el puerto dianense los 195 euros. Y venderla en el Mercat o en las pescaderías a 235 euros es (impuestos, salarios y transporte) sacarle muy poco margen. El oscilante precio de la gamba roja depende de muchos factores: la inflación de la cesta de la compra, la subida de precios de la Navidad, la escasez de capturas, la necesidad de ajustar precios y vender dado que es un producto fresco y la urgencia de lograr unos ingresos básicos para la supervivencia de un sector, el de la pesca, que está en la cuerda floja. El precio es, por tanto, un difícil ejercicio de equilibrio.

El puesto de la Cofradía de Pescadores en el Mercat de Dénia / A. P. F.

La gamba de tercera está hoy a 145 euros. La de cuarta se puede comprar a 110 euros. Y la de quinta, la más pequeña, pero igualmente sabrosa, se vende a 65 euros.

Pepi, que lleva 27 años trabajando en el Pòsit de Dénia, advierte de que los pescadores de arrastre se enfrentan a las draconianas restricciones que les impone Bruselas. "Y menos mal que Europa ha abierto un poco la mano con los cupos y se ha podido pescar un poco más de gamba esta Navidad", indica. La escasez de marisco también provoca que su precio se dispare. "Estamos en temporada alta y los precios suben dado que hay más demanda, pero ya te digo que la de primera a 235 euros está muy ajustada".

Esta pescatera de la Cofradía de Dénia también señala que este año hay menos alegría a la hora de comprar la gamba. "Otros años no se mira el precio. Pero esta Navidad se ha notado que todo ha subido mucho y que la gente se lo piensa más a la hora de gastar".

Solo han salido dos barcas de gamba

Hay mar de fondo en Bruselas y la hay hoy también en la costa de la Marina Alta. En Dénia, solo han salido cuatro barcas a faenar. Hay marejada. Dos son de gamba, la Cova Tallada y la Mediterranium. Esta tarde, en la subasta, dado que la gamba roja será escasa, los precios darán un estirón. Y mañana en el Mercat Municipal también se notará la última hora de las compras. No obstante, como avisa Pepi, deben ajustar, renunciar a beneficios y poner precios que no sean exagerados y que no espanten a los consumidores que quieren darse un capricho y tener exquisita gamba roja en la cena de Nochebuena y en la comida de Navidad.