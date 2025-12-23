El portavoz de Vox en Xàbia acusado de acoso sexual: "El único que puede hacer que dimita es Abascal"

"Ya podéis hacer cola para pedir mi dimisión. No lo voy a hacer. El único que puede pedir mi dimisión es el presidente de mi partido (Santiago Abascal)". El portavoz de Vox en Xàbia acusado de acosar sexualmente a una asesora municipal (la cargo de confianza adscrita a su grupo dejó el empleo al no soportar el presunto hostigamiento), José Marcos Pons Devesa, ha dejado claro que no renuncia el acta de concejal. Hoy, en el pleno en el que se ha dado cuenta del decreto por el que la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, le retiraba todas las delegaciones, el concejal de Vox ha admitido que su partido lo ha investigado tras la denuncia interna del presunto acoso sexual. Ha recalcado que el expediente se ha archivado. "Y a día de hoy no estoy imputado ni denunciado". Ha dicho que guarda información que utilizará en su momento. Y ha insistido en que no dejará el acta de concejal aunque se lo pida el sursumcorda. Bueno, sí lo haría, ha afirmado, si el que se lo pide es el presidente de Vox, Santiago Abascal.

La portavoz de Compromís, Carme Català, y la concejala socialista Isabel Moreno han pedido a la alcaldesa que explicara qué estaba haciendo el ayuntamiento para proteger a la víctima del presunto acoso sexual, quien tuvo que renunciar a su empleo. Català ha recordado que el portavoz de Vox niega la violencia de género y rompe el consenso institucional cuando se aprueban mociones contra la violencia machista. Ha preguntado a la alcaldesa si ya le había retirado todas las "ventajas" (delegaciones, sueldo, asesor). La alcaldesa ha respondido que sí.

"Ella perdió su trabajo"

Isabel Moreno ha lamentado la "inacción" de la alcaldesa. Ha calificado de "inadmisible" que la alcaldesa esperara a destituirlo tras trascender las acusaciones de acoso sexual (la investigación de Vox la adelantó en exclusiva Levante-EMV). Ha recordado que los hechos tuvieron lugar en el ayuntamiento. "Ella perdió su puesto de trabajo mientras aquí todo seguía igual".

La alcaldesa ha afirmado que en todo momento ha respetado los tiempos y lo que le pidió la víctima. Ha dicho que había que preservar también la confidencialidad. Ha asegurado que la secretaría y los técnicos municipales están recabando información sobre los hechos. "Ella sabe que tiene al ayuntamiento a su disposición". "He respetado sus decisiones y sus tiempos. He estado a su lado. He hecho lo que ella me ha pedido", ha asegurado la alcaldesa.

Vox cerró la investigación interna amonestando a su portavoz en Xàbia, quien reconoció que su conducta había sido "inapropiada". La víctima recurrió. Al mismo tiempo, está meditando acudir al juzgado.