Una buena papeleta: la banda de Teulada da instrucciones para cobrar las participaciones del premio de la lotería

El décimo no tiene misterio. Pero ¿y la papeleta? La banda de música de Teulada sigue de fiesta. Los músicos dicen que el número que la Agrupació Musical Cultural juega desde hace la tira de años es "muy tocador". Siempre rasca algo. Es el 25508 y este año se ha llevado un cuarto premio de la Lotería de Navidad. La banda ha repartido casi 17 millones de euros (más de 800 décimos). Los 20.000 euros al décimo vienen de fábula. Pero ¿y las participaciones?

Alfons Padilla

La banda ya ha organizado el cobro. Eso es pensar en todo. Estos músicos no fallan una nota. Han hecho fiesta, pero también se han preocupado de que quienes compraron una papeleta cobren lo más pronto posible y que, antes de que acabe el año, tengan el dinero contante y sonante en la cuenta del banco.

La agrupación teuladina ha lanzado un comunicado en el que advierte que solo la banda de Teulada puede gestionar el cobro de las papeletas. Quienes las llevan deben pasar los próximos lunes y martes, de 17 a 20 horas, por el despacho de la junta directiva (calle Colón). Deben llevar la papeleta premiada, claro, así como un certificado de la cuenta bancaria, la fotocopia del DNI y el número de teléfono. Con esa documentación, la junta directiva gestionará el ingreso lo antes posible.

Una feliz papeleta

La banda avisa de que ésta es la única vía habilitada para cobrar las papeletas. Un pellizco, pero también una alegría. Eso de ¡menuda papeleta! no tiene, en este caso, ninguna connotación de engorro ni de lío. La banda da todas las facilidades. Es una feliz papeleta.