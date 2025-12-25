A la búsqueda del tesoro en Xàbia también en Navidad
Los cazatesoros aprovechan que el temporal de estos día revuelve el fondo marino y arrima a la orilla los posibles hallazgos
No todos buscan hoy el regalo debajo del árbol de Navidad. Hay quien le tiene más fe al detector de metales que a Papá Noel. Los buscadores de tesoros de la playa del Arenal de Xàbia no descansan los festivos. Se plantan de buena maña con todo el equipo en la playa y empiezan a buscar su regalo sorpresa. Una fruslería, una fracción de quincalla o una joya con todas las de la ley bien valen madrugar y rastrear a conciencia en la arena.
El único calendario que siguen es el de los temporales. Estos días el mar está revuelto. Ya se sabe: a mar revuelto, ganancia de... El oleaje puede haber sacado a la orilla relucientes hallazgos. No importa que la mañana sea desabrida, fría. No importa que, de tanto en tanto, llueva. Hoy es un día de Navidad de calabobos. Hay que salir bien abrigados y con chubasquero y paraguas.
Quilates de ilusión
El cazatesoros busca con escrúpulo. Lleva ropa impermeable. Se mete en el agua. Se fija en la pantalla del detector. Escarba. El regalo hay que trabajárselo. Quizá este día de Navidad depare más que bisutería. La ilusión de la Navidad también se mide en quilates. Y la playa de Xàbia, hoy de belleza borrascosa, quizás esconda un tesoro.
