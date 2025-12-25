Cierra otro puesto histórico del Mercat de Dénia

El mostrador es todo color. Producto fresco. Fresquísimo. Y de temporada. Ahora, en estos días, las granadas, las mandarinas, las naranjas, las castañas o los níscalos destacan en este mostrador que alegra la vista. La fértil huerta y la dulce fragancia de los frutales llegan al Mercat de Dénia. Pero las familias históricas de este gran zoco de compras de proximidad (el Mercat cumplió el pasado 31 de mayo 70 años) se han más que ganado el descanso y la jubilación.

Ahora, después de casi 60 años, cierra la parada Frutas y Verduras Lozano. Esta Navidad los clientes todavía acuden a comprar producto fresco y de primera. La clientela es fidelísima. Pero ya se intuye el adiós de un negocio histórico. La familia ha colocado un cartel de "se traspasa".

Juan Lozano López, quien comenzó a ayudar en la parada cuando solo tenía siete años, se jubila. Continuó el negocio de frutas y verduras que abrió su padre. "La familia lo ha sostenido con esfuerzo y constancia, especialmente Pepita Lozano, que le dedicó muchos años hasta que también a ella le llegó el momento de jubilarse", indican sus familiares, que destacan que Cristina Catalá Moncho "ha sido una pieza imprescindible en el día a día del puesto: ha compartido trabajo y estima al servicio público".

Cercanía y amistad

Un mercado municipal es servicio público, claro que sí: compra de cercanía, amistad, amabilidad, familia, confianza... Un mercado es también una suerte de botica de salud natural.

Esta familia ha querido expresar su "profundo agradecimiento" a todas las personas que han confiado en ellos durante tantos años: "clientes, vecinos y amigos que con su presencia han hecho posible esta historia de sacrificio, proximidad y tradición".