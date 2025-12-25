Evacuado en el helicóptero Helimer el tripulante de un buque portacontenedores

El helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer ha evacuado esta noche, sobre las 20.30 horas, al tripulante de un buque portacontenedores que navegaba frente a València. El hombre, un filipino de 31 años, ha sufrido una indisposición. Todo apunta a que padecía una apendicitis. Su traslado a un hospital era urgente. Así lo había considerado el médico de a bordo.

Han acudido los rescatadores de Salvamento Marítimo. Han evacuado en el helicóptero al enfermo y lo han llevado al hospital La Fe. El rescate se ha realizado en unas condiciones muy adversas de lluvia, viento y mala mar.