Evacuado en el helicóptero Helimer el tripulante de un buque portacontenedores
Han evacuado en el helicóptero al enfermo y lo han llevado al hospital La Fe
El helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer ha evacuado esta noche, sobre las 20.30 horas, al tripulante de un buque portacontenedores que navegaba frente a València. El hombre, un filipino de 31 años, ha sufrido una indisposición. Todo apunta a que padecía una apendicitis. Su traslado a un hospital era urgente. Así lo había considerado el médico de a bordo.
Han acudido los rescatadores de Salvamento Marítimo. Han evacuado en el helicóptero al enfermo y lo han llevado al hospital La Fe. El rescate se ha realizado en unas condiciones muy adversas de lluvia, viento y mala mar.
