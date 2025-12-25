Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola gripeLluvias ValenciaMunicipios bajo 0IRPF danaUrbanización CàrcerReencuentro perroJuan Carlos FerreroAparcamiento hospital Alzira
instagramlinkedin

Evacuado en el helicóptero Helimer el tripulante de un buque portacontenedores

Han evacuado en el helicóptero al enfermo y lo han llevado al hospital La Fe

El helimer de València durante unas maniobras en una imagen de archivo.

El helimer de València durante unas maniobras en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

El helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer ha evacuado esta noche, sobre las 20.30 horas, al tripulante de un buque portacontenedores que navegaba frente a València. El hombre, un filipino de 31 años, ha sufrido una indisposición. Todo apunta a que padecía una apendicitis. Su traslado a un hospital era urgente. Así lo había considerado el médico de a bordo.

Han acudido los rescatadores de Salvamento Marítimo. Han evacuado en el helicóptero al enfermo y lo han llevado al hospital La Fe. El rescate se ha realizado en unas condiciones muy adversas de lluvia, viento y mala mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents