Intensas lluvias en Navidad: Calp y Benissa cierran el peligroso paso por el barranco del Quisi
Las precipitaciones ya llegan a los 60 l/m2 en Sagra y se aproximan en Orba y el Ràfol d'Almúnia
Calp y Benissa han cerrado el peligroso paso por el barranco del Quisi (está justo en el linde de los dos términos municipales). La Policía Local y Protección Civil de ambos municipios han cortado el tramo del badén. El barranco ya baja con abundante caudal. En este lugar falleció en septiembre de 2022 un policía local de Calp que acudió a salvar a un conductor atrapado. La corriente lo arrastró.
Las lluvias son intensas este día de Navidad en la Marina Alta. Los ayuntamientos están pidiendo ya a los vecinos a través de sus redes sociales que tengan la máxima prudencia y eviten pasar por zonas inundables.
Las precipitaciones llegan a los 60 l/m2
Los registros de lluvia ya llegan a los 60 litros/m2 en varios municipios de la comarca. En Sagra, se han recogido 60,8 l/m2 (datos de Avamet); en Orba, 59 l/m; en el Ràfol d'Almúnia, 53, y en L'Atzúbia Forna, 50,4.
