OPINIÓ
És una llàstima perdre la Sibil·la genuïna
L'autor lamenta els canvis en la tradicional representació del vespre de la nit de Nadal a Teulada i considera que s'ha perdut essència: "Hem trobat a faltar empatia i delicadesa de cara a les xiquetes que han estat a l’espera que les cridaren per preparar l’acte d’enguany"
David D. V.
El cant de la Sibil·la a Teulada feia 13 anys que estava vinculat a l’alumnat del Conservatori de Música Mestre Berenguer de Teulada. Es feia una selecció de xiquets i xiquetes que formen el ternari: dos àngels i la Sibil·la.
La meua filla, Clàudia D. S., va entrar a formar part del temari fa dos anys, ha sigut àngel durant aquest temps, esperant l’arribada del tercer any, en el qual, després de dos anys d’espera, li tocava ser la Sibil·la.
El procés d’aprenentatge de la música i la lletra que canta la Sibil·la és progressiu, ja que durant els anys en els quals es forma part del ternari es fan molts assajos, es dediquem moltes hores d’assajos i estudi a casa per poder fer una gran representació el dia 23 de desembre a Teulada.
Enguany, per fi, després de 3 anys, a Clàudia li tocava fer de Sibil·la. Estava preparada, ja estava estudiant totes les lletres.
Per a sorpresa, tant de la companya àngel com de Clàudia, enguany no havien vist que des del cor del conservatori es fera cap selecció d’àngel 2, i tampoc ningú preparava els assajos.
Vàrem preguntar al Conservatori i ens van dir que havia canviat la directiva i tampoc els havien dit res.
La sorpresa nostra va ser quan vam veure les publicacions en les xarxes socials que la Sibil·la es feia amb uns canvis prou significatius però encara teníem l’esperança que cridaren a les xiquetes.
A dia d’avui ningú ens ha cridat per preparar res i la il·lusió de Clàudia ha caigut per complet. Ningú ha tingut la gentilesa d’agafar el telèfon i donar un mínim descàrrec.
Estem totalment decebuts perquè estem parlant de xiquetes que s’havien fet una grandíssima il·lusió.
Hem trobat a faltar empatia i delicadesa de cara a les xiquetes que han estat a l’espera que les cridaren per preparar l’acte d’enguany.
Enguany ens esperen grandíssimes novetats pel que fa a la música i al cant de la Sibil·la, o almenys això ha anunciat la Colla El Falçó de Teulada. Pense que altres músics com el grup Tresalem o per exemple l’empresa de la megafonia han estat en la mateixa situació, ningú els havia dit que no anaven a comptar amb ells. Al cap i a la fi, el dia 23 de desembre era una data ja reservada per a aquest esdeveniment tan important que enguany ha perdut gran part de la seua essència que era la participació de moltíssima gent del municipi de Teulada Moraira.
Una llàstima perdre aquesta Sibil·la tan genuïna.
