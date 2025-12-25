Los Reyes le traen a Calp un colegio provisional: los alumnos del Oltà estrenarán las prefabricadas
Los niños y niñas reanudarán el curso tras la Navidad en el centro de barracones que se ha montado junto al también provisional segundo instituto Les Salines
De regalo, un mecano gigante (y ya montado). Los Reyes le traen a Calp un nuevo colegio. Es provisional, eso sí. Los alumnos del colegio público Oltà reanudaran el 7 de enero, tras las fiestas de Navidad y con Melchor, Gaspar y Baltasar de vuelta a Oriente, en las aulas prefabricadas habilitadas junto al instituto también provisional de les Salines (igualmente un centro de barracones). Las nuevas instalaciones cuentan ya con el mobiliario (pupitres y pizarras) y el material enviado por la conselleria de Educación, que llegó justo cuando se iniciaban las vacaciones de Navidad. Ya se ha trasladado al Oltà provisional. Y se montará durante estos días.
Las brigadas municipales y el personal de limpieza municipal están acondicionando el centro junto con la empresa encargada de montar las prefabricadas y el personal docente del propio colegio. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, junto con la concejala de Educación, Mariola Mulet, y el concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, visitaron el martes el cole provisional para comprobar la marcha de los trabajos.
Parcela de 6.900 metros cuadrados
Las aulas prefabricadas se ubican en una parcela de aproximadamente 6.900 metros cuadrados (hay patio y pista deportiva), junto a otra en la que se encuentran las instalaciones provisionales del nuevo instituto de educación secundaria. El ayuntamiento ha cedido las dos parcelas a la conselleria de Educación para que se levantaran estos centros provisionales y mitigar así la masificación educativa en Calp.
