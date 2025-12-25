Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes le traen a Calp un colegio provisional: los alumnos del Oltà estrenarán las prefabricadas

Los niños y niñas reanudarán el curso tras la Navidad en el centro de barracones que se ha montado junto al también provisional segundo instituto Les Salines

El interior de las prefabricadas

El interior de las prefabricadas / Levante-EMV

Alfons Padilla

Redacción Levante-EMV

De regalo, un mecano gigante (y ya montado). Los Reyes le traen a Calp un nuevo colegio. Es provisional, eso sí. Los alumnos del colegio público Oltà reanudaran el 7 de enero, tras las fiestas de Navidad y con Melchor, Gaspar y Baltasar de vuelta a Oriente, en las aulas prefabricadas habilitadas junto al instituto también provisional de les Salines (igualmente un centro de barracones). Las nuevas instalaciones cuentan ya con el mobiliario (pupitres y pizarras) y el material enviado por la conselleria de Educación, que llegó justo cuando se iniciaban las vacaciones de Navidad. Ya se ha trasladado al Oltà provisional. Y se montará durante estos días.

El centro provisional de aulas prefabricadas

El centro provisional de aulas prefabricadas / Levante-EMV

Las brigadas municipales y el personal de limpieza municipal están acondicionando el centro junto con la empresa encargada de montar las prefabricadas y el personal docente del propio colegio. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, junto con la concejala de Educación, Mariola Mulet, y el concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, visitaron el martes el cole provisional para comprobar la marcha de los trabajos.

Los trabajos de colocar el mobiliario y que las aulas estén listas para el 7 de enero

Los trabajos de colocar el mobiliario y que las aulas estén listas para el 7 de enero / Levante-EMV

Parcela de 6.900 metros cuadrados

Las aulas prefabricadas se ubican en una parcela de aproximadamente 6.900 metros cuadrados (hay patio y pista deportiva), junto a otra en la que se encuentran las instalaciones provisionales del nuevo instituto de educación secundaria. El ayuntamiento ha cedido las dos parcelas a la conselleria de Educación para que se levantaran estos centros provisionales y mitigar así la masificación educativa en Calp.

