Los Reyes le traen a Calp un colegio provisional: los alumnos del Oltà estrenarán las prefabricadas

De regalo, un mecano gigante (y ya montado). Los Reyes le traen a Calp un nuevo colegio. Es provisional, eso sí. Los alumnos del colegio público Oltà reanudaran el 7 de enero, tras las fiestas de Navidad y con Melchor, Gaspar y Baltasar de vuelta a Oriente, en las aulas prefabricadas habilitadas junto al instituto también provisional de les Salines (igualmente un centro de barracones). Las nuevas instalaciones cuentan ya con el mobiliario (pupitres y pizarras) y el material enviado por la conselleria de Educación, que llegó justo cuando se iniciaban las vacaciones de Navidad. Ya se ha trasladado al Oltà provisional. Y se montará durante estos días.

El centro provisional de aulas prefabricadas / Levante-EMV

Las brigadas municipales y el personal de limpieza municipal están acondicionando el centro junto con la empresa encargada de montar las prefabricadas y el personal docente del propio colegio. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, junto con la concejala de Educación, Mariola Mulet, y el concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, visitaron el martes el cole provisional para comprobar la marcha de los trabajos.

Los trabajos de colocar el mobiliario y que las aulas estén listas para el 7 de enero / Levante-EMV

Parcela de 6.900 metros cuadrados

Las aulas prefabricadas se ubican en una parcela de aproximadamente 6.900 metros cuadrados (hay patio y pista deportiva), junto a otra en la que se encuentran las instalaciones provisionales del nuevo instituto de educación secundaria. El ayuntamiento ha cedido las dos parcelas a la conselleria de Educación para que se levantaran estos centros provisionales y mitigar así la masificación educativa en Calp.