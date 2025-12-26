La playa de la Fossa de Calp tendrá retén policial
Permitirá reforzar la seguridad de los bañistas y turistas
Calp se lleva a su policía local a la playa. No, no son vacaciones. Irán a dar el callo. El ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos para instalar un retén policial en la plaza del Mediterráneo, en la playa de la Fossa. El objetivo es reforzar la seguridad. Los turistas y bañistas tendrán a la policía ahí mismo.
Está previsto que el retén empiece a funcionar en Sant Josep, en el puente de Fallas. Es un módulo de 15 metros cuadrados. Funcionará como punto estratégico de vigilancia y atención al ciudadano. La playa de la Fossa registra en Semana Santa, verano y en los puentes festivos una elevada afluencia. También es una zona donde ya viven muchos vecinos durante todo el año.
Oficina de denuncias y de objetos perdidos
El retén hará que los turistas se sientan más seguros. Allí podrán presentar denuncias. También será oficina de objetos perdidos. La presencia policial también disuadirá a los incívicos y ayudará a mejorar la convivencia.
