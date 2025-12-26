Rescate en pleno temporal: salvan en Xàbia a un surfista con principio de ahogamiento e hipotermia
El joven ha tragado mucha agua y, en principio, está fuera de peligro y no se teme por su vida
Un surfista de unos 30 años ha estado este mediodía a punto de ahogarse en el Primer Muntanyar de Xàbia. El temporal anima a estos deportistas a acudir a este litoral, donde las olas cogen bastante altura y rompen de forma bastante limpia. Los surfistas se divierten de lo lindo. Pero hoy la cosa se ha torcido. Uno de estos surfistas, zarandeado por las fuertes olas, ha tragado mucha agua y ha sufrido un principio de ahogamiento. Ha quedado a merced del oleaje. También sufría hiportermia.
No ha trascendido si han sido sus compañeros quienes lo han sacado del agua. Eso sí, en la orilla estaban agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y sanitarios del Soporte Vital Básico. Han reanimado al surfista. Lo han evacuado en camilla. Lo han llevado a la ambulancia de SVB. Estaban a la espera de que acudiese un equipo médico del SAMU.
Trasladado al hospital de Dénia
Las fuentes consultadas han señalado que el joven está consciente y fuera de peligro. No obstante, el SAMU lo trasladará al hospital de Dénia. Ha tragado mucha agua y necesitará recuperarse y permanecer en observación.
