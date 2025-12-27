Buscan a una mujer de 82 años desaparecida en Xàbia
A Mari Carmen Wittwer, que camina con una muleta y tiene principio de Alzheimer, se la vio por última vez en la partida de Tarraula
Xàbia busca intensamente a Mari Carmen Wittwer, una vecina de 82 años a la que se vio por última vez en la partida de Tarraula. Se ayuda de una muleta para caminar. Tiene principio de alzheimer. Mide un metro y 58 centímetros y apenas pesa 50 kilos.
Cuando desapareció llevaba una chaqueta de invierno de color negro y rojo. Encontrarla rápidamente es fundamental, dado que por su edad y debilitada salud es una persona vulnerable. Además, las noches son frías y muy húmedas (ha llovido con intensidad en los últimos días) y pasarlas extraviada y a la interperie es complicado. La búsqueda es angustiosa.
Avisar inmediatamente
El aviso de su desaparición se difundió esta pasada noche de viernes. Además de las fotografías de la vecina de Xàbia, se han facilitado los teléfonos de la Policía Local (965790081) y de la Guardia Civil (965791085) para que quien pueda tener algún indicio de su paradero avise inmediatamente.
