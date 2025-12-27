Hallan con vida a la mujer de 82 años desaparecida en Xàbia: la encontraron a las 3 de la madrugada y sufre hipotermia
Mari Carmen Wittwer, que camina con una muleta y tiene principio de Alzheimer, había desaparecido en la partida Tarraula
La mujer se recupera en el hospital de Dénia
A las tres de esta pasada madrugada, terminó la angustia y la incertidumbre. A esa hora han hallado con vida a Mari Carmen Wittwer, la vecina de Xàbia de 82 años que había desaparecido. La noche ha sido fría. La mujer, de hecho, sufría hipotermia. En seguida, la abrigaron y la hicieron entrar en calor. La han trasladado al hospital de Dénia. Allí se recupera.
Xàbia buscaba intensamente a Mari Carmen Wittwer. Los datos que se habían facilitado eran que se ayuda de una muleta para caminar y que tiene principio de alzheimer. También que mide un metro y 58 centímetros y apenas pesa 50 kilos.
Cuando desapareció llevaba una chaqueta de invierno de color negro y rojo. Poco abrigo para pasar al raso una gélida noche. Encontrarla rápidamente era fundamental, dado que por su edad y debilitada salud es una persona vulnerable. Además de frías, las noches son ahora muy húmedas (ha llovido con intensidad en los últimos días). Pasarlas extraviada y a la interperie es complicado. La búsqueda era angustiosa.
Avisar inmediatamente
El aviso de su desaparición se difundió esta pasada noche de viernes. Además de las fotografías de la vecina de Xàbia, se han facilitado los teléfonos de la Policía Local (965790081) y de la Guardia Civil (965791085) para que quien pueda tener algún indicio de su paradero avise inmediatamente.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- Carreteras cortadas y primeras inundaciones en Dénia
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Encuentran a la joven de 34 años desaparecida en Benissa
- Vox investiga a su portavoz en Xàbia por acosar sexualmente a una empleada
- Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo
- La gamba roja de Dénia, a 235 euros
- Picaresca en la vivienda: 'sisa' 189.500 euros de la venta de una casa en Dénia