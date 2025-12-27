Hallan con vida a la mujer de 82 años desaparecida en Xàbia: la encontraron a las 3 de la madrugada y sufre hipotermia

A las tres de esta pasada madrugada, terminó la angustia y la incertidumbre. A esa hora han hallado con vida a Mari Carmen Wittwer, la vecina de Xàbia de 82 años que había desaparecido. La noche ha sido fría. La mujer, de hecho, sufría hipotermia. En seguida, la abrigaron y la hicieron entrar en calor. La han trasladado al hospital de Dénia. Allí se recupera.

Xàbia buscaba intensamente a Mari Carmen Wittwer. Los datos que se habían facilitado eran que se ayuda de una muleta para caminar y que tiene principio de alzheimer. También que mide un metro y 58 centímetros y apenas pesa 50 kilos.

La vecina desaparecida / Levante-EMV

Cuando desapareció llevaba una chaqueta de invierno de color negro y rojo. Poco abrigo para pasar al raso una gélida noche. Encontrarla rápidamente era fundamental, dado que por su edad y debilitada salud es una persona vulnerable. Además de frías, las noches son ahora muy húmedas (ha llovido con intensidad en los últimos días). Pasarlas extraviada y a la interperie es complicado. La búsqueda era angustiosa.

Avisar inmediatamente

El aviso de su desaparición se difundió esta pasada noche de viernes. Además de las fotografías de la vecina de Xàbia, se han facilitado los teléfonos de la Policía Local (965790081) y de la Guardia Civil (965791085) para que quien pueda tener algún indicio de su paradero avise inmediatamente.