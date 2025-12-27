Acurrucada en un bancal, empapada y aterida de frío: así encontraron a la anciana desaparecida en Xàbia

A las 2.40 horas de esta pasada madrugada, terminó la angustia y la incertidumbre. A esa hora han hallado con vida a Mari Carmen Wittwer, la vecina de Xàbia de 82 años que había desaparecido. La noche ha sido fría. La mujer, de hecho, sufría hipotermia. En seguida, la abrigaron y la hicieron entrar en calor. La han trasladado al hospital de Dénia. Allí se recupera.

A la mujer la encontraron acurrucada junto al muro de un bancal. Estaba empapada y aterida de frío. Fue atendida inmediatamente por los sanitarios de la Cruz Roja.

Xàbia buscaba intensamente a Mari Carmen Wittwer. Los datos que se habían facilitado eran que se ayuda de una muleta para caminar y que tiene principio de alzheimer y de demencia. También que mide un metro y 58 centímetros y apenas pesa 50 kilos. La alerta de la desaparición se dio a las 18.40 horas, cuando ya había caído la noche y empezaba a hacer un intenso frío.

En la búsqueda, participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, bomberos del Consorcio y voluntarios de la Cruz Roja. La Policía utilizó el dron y los perros de la unidad canina. Se realizaron batidas por toda esta partida, que es una de las más frías del municipio. Forma parte de esa zona conocida como la Siberia de Xàbia, donde se desploman las temperaturas y suelen ser bajo cero.

La vecina desaparecida / Levante-EMV

Cuando desapareció llevaba una chaqueta de invierno de color negro y rojo. Poco abrigo para pasar al raso una gélida noche. Encontrarla rápidamente era fundamental, dado que por su edad y debilitada salud es una persona vulnerable. Además de frías, las noches son ahora muy húmedas (ha llovido con intensidad en los últimos días). Pasarlas extraviada y a la interperie es complicado. La búsqueda era angustiosa.

Avisar inmediatamente

El aviso de su desaparición se difundió esta pasada noche de viernes. Además de las fotografías de la vecina de Xàbia, se han facilitado los teléfonos de la Policía Local (965790081) y de la Guardia Civil (965791085) para que quien pueda tener algún indicio de su paradero avise inmediatamente.