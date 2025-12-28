Infraestructura
Luz verde a construir una rotonda en el desvío hacia Jesús Pobre
La conselleria autoriza crear la glorieta en el peligroso cruce que está en el ámbito PORN del Montgó
Este cruce se las trae. El desvío a Jesús Pobre desde la CV-735, la carretera que va desde Xàbia a la Xara pegada a la montaña del Montgó, es peligroso. Es un giro con poca visibilidad. Todavía hay espejos de esos en los que intuyes que puede venir un coche. De ahí que sea imprescindible construir una rotonda. La dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental ya ha dado el visto bueno. El informe de impacto ambiental es positivo. Esta carretera toca el PORN del Montgó. El desvío está en el término municipal de Dénia.
