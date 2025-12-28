Un nuevo turismo en Xàbia que levanta polvaredas

A quienes advierten de que la Marina Alta se está convirtiendo en un decorado turístico ya solo les faltaba descubrir el nuevo uso que se da a los históricos caminos rurales y a los «assagadors» (las cañadas o caminos para el ganado). Dan pista libre a un nuevo turismo. La comarca escarpada y rural, de las veredas y bancales, de la agricultura heroica y de los adustos y solitarios pastores se está convirtiendo en un pequeño Dakar. Ruge el motor. A los parajes a trasmano y aislados llegan estos vehículos que traquetean y levantan polvo.

El turismo de los «buggies» y los «quads» hace camino en la Marina Alta. Ya empiezan a surgir (en Xàbia, por ejemplo) empresas que organizan excursiones con aire a «Mad max». Eso sí, estos vehículos todoterreno no recorren, como en la película, infinitos desiertos, sino que se meten en caminos en zigzag que suben a las montañas de les Valls (de Laguar, d’Ebo, de Gallinera o d’Alcalà) o remontan cauces de ríos secos como el Gorgos y barrancos. Rutas hay por un tubo (de escape).

El nuevo turismo va de camuflaje / A. P. F.

Estos vehículos conquistan territorios de agricultores y pastores. Cuanto más agrestes, mejor. La adrenalina es la gasolina del nuevo turismo.

Los tumbos que da el turismo

Las carreteras del interior de la comarca ya hace tiempo que viven también un «boom» del turismo a motor. Se ven excursiones de coches clásicos, de deportivos, de moteros... Los «buggies» rompen la frontera del asfalto. Turismo de baches y de dar tumbos.