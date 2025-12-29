Más de 400 participantes en la fiesta navideña y del deporte de la Sant Silvestre de Ondara

Aprovechando la corta tregua de un tiempo marcado por la lluvia y combinando deporte y diversión, la decimoquinta edición de la Carrera de Sant Silvestre de Ondara se celebró el pasado viernes 26 de diciembre. Cómo en las últimas ediciones, se trataba de una carrera e iniciativa solidaria la recaudación de la cual ha ido destinada a la Residencia Virgen María de la Soledad de Ondara y en la cual han participado 400 personas.

Cuando menos, la prueba estableció un recorrido apto para todos los participantes de 3,5 kilómetros que cambió la ubicación de salida y llegada de la Plaza de toros a la Avenida General Bosch, dadas las inclemencias meteorológicas. Hay que recordar que la Sant Silvestre ha sido organizada por el Ayuntamiento de Ondara en colaboración con el Club Atletismo Ondara, la Policía Local de Ondara y Protección Civil de Alcoy y Dénia.

Pódium masculino de la carrera popular ondarense. / Levante-EMV

En cuanto a la clasificación final, en la categoría masculina el primer lugar ha sido para Kiket Roselló, seguido en segunda posición por Miguel Molines Mas (Franc Beneyto Runners) y en tercer lugar por José Manuel García Barragán (CE Llebeig Xábia). Por otro lado, en la categoría femenina, la victoria fue para la ondarense Sara Gimena (CEA Bétera) campeona autonómica de triatlón, mientras que el segundo y tercer lugar fueron ocupados respectivamente por las ondarenses Lourdes Mut Noguera (Ondara Tri-Esport) y Paula Giner García (CA Ondara).

En cuanto a la entrega de los premios a los mejores disfraces, el premio al mejor disfraz grupal fue para “Les estreles del Llebeig nadalenc” mientras que el segundo premio fue para “Llums de Nadal” y el tercero para Jessica Muñoz (iRun Calp) por “Galeta ecològica”.

Desde la Concejalía de Deportes, organizadora de la convocatoria con la colaboración del Club de Atletismo local, su responsable Jordi Ruiz-Orejón, además de entregar los trofeos, valoró el éxito de la edición de este año y agradeció a todas y a todos los participantes su presencia, así como el espaldarazo solidario. En cuanto a los agradecimientos, el responsable de Deportes también valoró el apoyo empresarial de los negocios colaboradores y, a nivel institucional, la tarea de Protección Civil (Dénia y Alcoi) y la Policía Local de Ondara: entidades clave en la coordinación y seguridad de la convocatoria.