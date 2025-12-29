Pedreguer promueve el antídoto contra la especulación inmobiliaria: suelo público y cooperativismo

El Ayuntamiento de Pedreguer ha puesto en marcha un proceso participativo innovador con un objetivo claro: movilizar el suelo público municipal para facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes del municipio, desde una mirada social, colectiva y no especulativa. La iniciativa nace de la voluntad política de dar respuesta a uno de los principales retos sociales de la comarca de la Marina Alta, donde la fuerte presión turística ha dificultado gravemente el acceso a una vivienda digna y asequible para la población local.

El proyecto toma impulso a raíz de la visita reciente del alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, a Barcelona, donde pudo conocer de primera mano experiencias de vivienda cooperativa impulsadas con éxito en Cataluña, especialmente modelos que demuestran que es posible garantizar el derecho a la vivienda desde fórmulas colectivas y con una clara vocación de servicio público. Esta visita ha sido clave para trasladar al municipio una visión transformadora: el suelo público no puede ser tratado como un producto de mercado, especialmente cuando el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural.

La vivienda, más allá de la inversión

Desde el primer momento, el proyecto de Pedreguer apuesta por la desmercantilización de la vivienda. No se trata únicamente de construir pisos, sino de promover un proyecto colectivo de convivencia, arraigado en el pueblo y pensado desde y para la gente joven. El proceso participativo tiene como finalidad constituir una cooperativa de vivienda, donde las futuras personas usuarias sean protagonistas activas en la definición de los espacios, las relaciones internas y la conexión con el barrio y el conjunto del municipio.

La dimensión comunitaria es uno de los pilares fundamentales de la iniciativa. El Ayuntamiento entiende que su “tarea” no se limita a poner suelo público a disposición del proyecto, sino que implica acompañar todo el proceso, tanto en el ámbito técnico como en el social. La construcción de una comunidad cohesionada, con valores compartidos y con capacidad de autogestión, es tan importante como la propia infraestructura habitacional.

Reuniones para poner los cimientos

La primera sesión participativa tuvo lugar el pasado 20 de diciembre y contó con la participación de jóvenes interesados a formar parte del proyecto. Esta sesión inicial ha servido para presentar el marco general, compartir expectativas y empezar a tejer vínculos entre las personas participantes. Las sesiones continuarán a lo largo del mes de enero y febrero, con el objetivo de consolidar la tarea cooperativa necesaria para poder llevar adelante el proyecto con garantías.

Con esta iniciativa, Pedreguer da un paso valiendo hacia un nuevo modelo de acceso a la vivienda, basado en la cooperación, el arraigo en el territorio y la defensa del derecho a vivir en el pueblo. Un proyecto que quiere ser en lo referente a la Marina Alta y demostrar que, con voluntad política y participación ciudadana, hay alternativas reales a la especulación inmobiliaria.