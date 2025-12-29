Las praderas de posidonia de las playas de Calp se encuentran en un estado óptimo

El Instituto de Ecología Litoral ha remitido al Ayuntamiento de Calp el informe anual sobre el estado de las praderas de posidonia oceánica del litoral calpino, de él se desprende que las praderas estudiadas en las estaciones de muestreo correspondientes a las playas del Arenal-Bol, la Fossa, Cantal Roig y Cala Racó se encuentran en buen estado de conservación. El estudio se enmarca en el programa Posimed, cuyo objetivo es conocer el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceánica de la provincia de Alicante y promover, mediante el conocimiento y la participación, la necesidad de preservar estos hábitats en la población.

La pradera de posidonia oceánica se encuentra distribuida en todo el litoral de la bahía de Calp, en la zona comprendida entre el puerto y la playa del Bol se desarrolla entre 10 y 17 metros y por delante de su límite superior se presenta una pradera mixta de Cymodocea nodosa y posidonia oceánica, con menor densidad, que reciben localmente el nombre de “vairassos”.

Efectos de la pesca de arrastre ilegal

En la mitad oeste de la ensenada, hasta el Cabo de Toix, se desarrolla desde menor profundidad (4 m) y se extiende hasta los 17-20 m. Desde Puerto Blanco hasta el Morro de Toix se encuentra una pradera continua y muy bien conservada. En la parte más profunda de este sector se detecta cierta degradación debido a la erosión producida por la pesca de arrastre ilegal. Por último, en la zona al norte del Peñón de Ifach, las praderas de posidonia se encuentran bien desarrolladas hasta pasados los 20 metros de profundidad.

Para analizar las praderas de posidonia se utilizan como parámetros la densidad y la cobertura. El valor promedio de densidad de Posidonia oceánica durante el año 2025 fue de 531,94 haces/m², valores inferiores a los de 2024 (593,06 haces/m²) y 2023 (625 haces/m2 ), aunque esta diferencia se puede considerar normal y está causada por la variabilidad natural de la especie y la aleatoriedad del muestreo. La cobertura de Posidonia oceánica fue del 60,49%, en la media con los datos de 2024 (55,64%) y 2023 (73,25%). La explicación a estas variaciones es debida a la metodología de muestreo.

Un estudio de 23 años

En función de los datos se puede considerar que la pradera de Posidonia oceánica se encuentra en un estado de conservación favorable. Además, con la información de densidad, cobertura e índice de densidad global obtenida durante los últimos 23 años, las praderas de la estación Calp se encuentran en un buen estado ambiental, donde la densidad tiene una evolución positiva y la cobertura se mantiene estable. Es más, en el área de la playa del Arenal Bol la cobertura de pradera está en aumento.

El ecosistema que forman las praderas de posidonia oceánica está protegido a nivel europeo por la gran diversidad de especies que alberga y su valor ecológico, al mismo tiempo es un ecosistema muy sensible a los cambios en la transparencia de las aguas, a los cambios de salinidad, a la erosión mecánica o a la anoxia.

El estudio del Instituto de Ecología Litoral, financiado por la Diputación Provincial, se enmarca dentro del programa de seguimiento de las praderas de Posidonia oceánica, Posimed, el único a nivel nacional que de forma ininterrumpida se ha venido realizando durante los últimos 25 años.