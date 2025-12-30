Calp instalará un sistema de salvavidas en la cala del Mallorquí
El poste de auxilio, como el que colocó en el Paseo Príncipe de Asturias, se licita por 25.289 euros e incluye tres años de servicio y alerta al 112 y policía local
El Ayuntamiento de Calp ha iniciado la licitación de un tótem con un sistema de salvavidas que se instalará en la Cala Mallorquí con el fin de evitar ahogamientos en esta zona donde se han registrado incidentes en los últimos años. En 2023 ya se instaló un tótem similar en el paseo Princesa de Asturias, frente a la Rocaplana. Se trata de una estructura fija de acero inoxidable completamente autónoma ya que dispone de placa solar y batería, lo que hace que se trate de un punto de seguridad activo durante 24 horas.
Hinchable al contactar con el agua
Se pretende que esta instalación cuente en su interior, al igual que la instalada en el paseo Princesa de Asturias, con dispositivos salvavidas que se inflan automáticamente al contacto con el agua. El funcionamiento es sencillo. Para usar estos dispositivos hay que romper el cristal del tótem, recoger uno de los salvavidas y lanzarlo hacia la persona en apuros. El dispositivo se infla al entrar en contacto con el agua en sólo unos segundos y es reutilizable.
Alerta al 112
Además, en el momento de utilizarlo, al romper el cristal se activa un sistema de alerta acústica y lumínica en la zona y el tótem dispone de dos botones que al pulsarlos alertan a la Policía Local o al 112. La licitación para la contratación de este sistema de salvamento incluye también el mantenimiento del mismo y del que ya está instalado en el Paseo Princesa de Asturias durante 36 meses. El presupuesto de licitación es de 25.289 euros.
