El certamen de pintura Salvador Soria de Benissa incorpora una preselección digital de obras

El Ayuntamiento de Benissa, a través de la Concejalía de Cultura, ha abierto la convocatoria del XLIV Certamen de Pintura Salvador Soria Vila de Benissa, una de las citas artísticas más consolidadas del panorama cultural. El certamen está abierto a artistas de cualquier nacionalidad y sin límite de edad, y permite la participación tanto individual como colectiva.

Cada artista podrá presentar hasta dos obras originales, siempre que no hayan sido premiadas anteriormente. El tema y la técnica son libres, aunque las piezas deberán tener unas dimensiones comprendidas entre uno y dos metros por lado y presentarse sin enmarcar, montadas sobre bastidor.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de una fase de preselección digital, con el objetivo de facilitar la participación y evitar desplazamientos innecesarios de las obras. Para ello, las personas participantes deberán enviar una fotografía digital y un vídeo de hasta 10 segundos de la obra, junto con la documentación requerida, a través del formulario disponible en la web municipal o solicitándolo a la organización.

El plazo de inscripción para esta fase digital finaliza el 2 de febrero de 2026. La organización comunicará las obras seleccionadas los días 16 o 17 de febrero de 2026. Las piezas físicas deberán entregarse entre el 25 y el 27 de febrero de 2026 en el Centre d’Art Taller d’Ivars de Benissa.

Jurado y exposición

El jurado será designado por el Ayuntamiento y estará formado por un crítico de arte y dos artistas plásticos de reconocido prestigio nacional. Su fallo será inapelable y podrá declarar desierto el premio. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva que se celebrará en la Sala de Exposiciones del Centre d’Art Taller d’Ivars los meses de abril y mayo de 2026. El Ayuntamiento editará un catálogo de la muestra, que será remitido a todas las personas participantes.

Premios

El certamen contempla un primer premio de 6.000 euros, indivisible, cuya obra pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Benissa. Asimismo, se concederán dos accésits, dotados con 150 euros cada uno, que incluirán el montaje de una exposición individual del artista premiado en salas municipales. Las obras seleccionadas para la exposición recibirán además 100 euros por obra.

La entrega de premios tendrá lugar el 17 de abril de 2026, a las 20:00 horas, en el Centre d’Art Taller d’Ivars, coincidiendo con la inauguración oficial de la exposición, que podrá visitarse hasta el 16 de mayo de 2026. Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Benissa asegura que reafirma su compromiso con el arte contemporáneo y el apoyo a la creación artística.