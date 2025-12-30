Gata creará una cooperativa para construir 21 viviendas en el solar de las "Cases del mestres" y cederá su uso a precio de coste

El Ayuntamiento de Gata ha aprobado, con la abstención del PP, la creación de una cooperativa de viviendas asequibles mediante un modelo de colaboración publico-privada para hacer frente a la dificultad de acceso a la vivienda que sufren jóvenes, familias y colectivos vulnerables. La iniciativa prevé rehabilitar el solar de las llamadas 'Cases dels Mestres" (702 m²) después de su demolición por el estado de deterioro actual.

Se constituirá una cooperativa, con el ayuntamiento como socio fundador y basada en el régimen de cesión de uso. "Los residentes no son propietarios, sino que tienen derecho al uso estable de la vivienda a precio de coste, evitando de este modo la especulación", según un comunicado municipal. El consistorio cederá el suelo por un periodo de 90 años, lo que permitirá al ayuntamiento mantener la titularidad del terreno a largo plazo y que las viviendas mantengan su función social, apuntan desde el gobierno municipal.

21 pisos y locales para asociaciones

En total serán 21 viviendas y se reservarán los locales de la planta baja para el uso público municipal: para asociaciones y entidades locales sin ánimo de lucro. El gobierno municipal progresista se propone "garantizar la transparencia en la adjudicación, fomentar la vida en comunidad, asegurar la equidad intergeneracional y facilitar el acceso a subvenciones públicas destinadas a modelos de vivienda colaborativa".

Para el Ayuntamiento de Gata, "el modelo cooperativo se ha mostrado, nacional e internacionalmente, como una fórmula eficaz para promover el acceso colectivo y transparente a la vivienda a precio de coste, favoreciendo la estabilidad residencial, la participación democrática de los futuros residentes, la generación de sentido de comunidad y la protección frente a la especulación inmobiliaria". "Muy particularmente, la figura de las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso ofrece ventajas respecto a la propiedad tradicional, maximizando la función social y garantizando el uso estable a los socios cooperativistas, tal como prevé la normativa sectorial vigente", señala el consistorio.

Inmueble de titularidad pública

El Ayuntamiento dispone del inmueble de titularidad municipal conocido como 'Las cases dels mestres', la demolición de las cuales, por el grave deterioro físico que hace inviable su utilización, ha sido acordada y se encuentra en trámite. El solar reúne las condiciones urbanísticas y de emplazamiento óptimas para promover una actuación residencial colectiva. La cesión del terreno en derecho de superficie a favor de una Cooperativa de Viviendas constituida a tal efecto por vecinos y vecinas del municipio permitirá la construcción de las 21 nuevas viviendas principales, adjudicadas en régimen de cesión de uso. El derecho de superficie constituye un mecanismo idóneo para este fin, puesto que permite a la Corporación Local conservar la titularidad última del suelo y garantizar la reversibilidad del inmueble y su edificación al final del plazo concedido –los citados 90 años–, incentivando la función social del patrimonio municipal del suelo y asegurando el destino a vivienda asequible a largo plazo.

La fórmula de la cesión del uso –y no de plena propiedad– responderá a criterios de equidad intergeneracional, conservación del patrimonio público y rentabilidad social, alineándose con las políticas autonómicas y estatales de fomento de la vivienda social, cooperativa y colaborativa, así como con las posibilidades de acceso a subvenciones, ayudas y otras medidas de fomento público, estatales y autonómicas, para estas fórmulas de vivienda.