Y le darán las diez y las once....y las doce campanadas al 'Bau bau'

El velero ‘Bau bau’ pasará la Nochevieja acostado en la 'tosquera' del Muntanyar de Xàbia. El barco encalló el 24 de julio, después de que el temporal lo arrancara de la boya de amarre que lo mantenía anclado en la Cala del Tangó, en la reserva marítima del Cap de Sant Antoni. Han pasado desde entonces 160 días y la embarcación sigue exactamente en el lugar donde fue escupida por el mar tras ir a la deriva. De bandera polaca, se trata de un velero de 18,39 metros de eslora, 5,20 de manga y 2,40 de calado.

El último capítulo vivido por ahora por este barco no desentona de una vida accidentada. Fue intervenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en un operativo contra el tráfico de hachís. El velero permaneció atracado en el Puerto de Cartagena hasta que el pasado mes de mayo fue subastado, tras ser tasado en 74.000 euros. Finalmente, el actual propietario se lo quedó por 85.000 euros. Se ha convertido en una de las atracciones turísticas de Xàbia. Es sin duda uno de los puntos que más 'selfies' acumula.

Un punto de especial dificultad

Como informó este diario, el dueño de la embarcación mantuvo contactos con empresas como Kraken Serveis Marítims para reflotarlo, pero no llegaron a un acuerdo. El ayuntamiento sí la contrató para extraer 300 litros de gasóleo y el aceite del motor. Retiró las baterías y elementos contaminantes y pasó la factura al dueño. Al parecer, las discrepancias entre el propietario de la embarcación y su seguro, que no querría hacerse cargo de los gastos, es uno de los factores que está retrasando la operación de reflote.

Se trata de unos trabajos, que ya empezaron, que resultan costosos tanto desde el punto de vista económico como por el lugar en el que está embarrancado. Porque justo encalló sobre la duna fósil (de tosca) y por detrás de la pasarela de hormigón que se construyó para facilitar el acceso de los bañistas al mar. Es un obstáculo añadido que tendrá que salvar en una zona, además, en la que apenas hay un metro de profundidad. La operación de reflote requiere de un proyecto visado por Capitanía Marítima. Por ahora, el 'Bau bau' sigue expuesto al oleaje, con las grietas en el casco bien visibles y a la espera de la operación de salvamento.