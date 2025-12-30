Buscan en Xàbia a Adam, un menor de 15 años desaparecido la víspera de Nochebuena

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha difundido una alerta de desaparición con el fin de localizar a Adam J. R, un menor de 15 años desaparecido el pasado 23 de diciembre en Xàbia.

Según la información oficial facilitada por el CNDES, el joven es de constitución delgada, mide 1,75 metros, pesa 55 kilos, tiene ojos negros y pelo negro, liso y corto. En el momento de su desaparición vestía un pantalón de chándal azul oscuro, llevaba un abrigo-chaqueta de la marca Nike y calzado deportivo de la marca Louis Vuitton de color negro.

Las búsqueda está activa y se solicita la colaboración ciudadana. Cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a localizar al menor debe contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062, a través del teléfono de ANAR 116 000 o mediante los canales oficiales del CNDES.