Unas 200 personas se mojan por tres causas solidarias en la playa del Arenal de Xàbia

Unas 200 personas se han bañado esta mañana en la playa del Arenal de Xàbia a favor de tres causas solidarias, en el tradicional baño solidario de año nuevo que organizan Stephen y Christina del restaurante Lancashire Bruja del municipio. Los bañistas vestidos con disfraces o con su bañador han cumplido los diez minutos que fija la organización para este baño solidario que se realiza en Xàbia desde finales de los años ochenta del siglo XX.

Junto a ellos, un millar de curiosos, que disfrutan del espectáculo y contribuyen con sus aportaciones a La Cruz Roja de Xàbia; la iniciativa solidaria de Heidi Eckert en PC Highway Jávea que, cada semana, proporciona ayuda a 20 familias vulnerables del municipio y a clínica La Visión, un proyecto motivado por Quentin Blaise y Jessica Zimmermann en Fort Dauphin (Madagascar) que trata los problemas oculares de las familias de la zona.