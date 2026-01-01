Calp instala una barandilla que homenajea el vínculo del pueblo con el mar y la pesca

El Ayuntamiento de Calp ha instalado una barandilla artística que lleva el título "Amor al mar… amor" y que supone un homenaje al vínculo de este municipio con el mar y con el sector pesquero, motor tradicional de la economía calpina.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha inaugurado esta semana esta obra, diseñada y confeccionada en hierro galvanizado por el escultor de Xàbia Toni Marí, que ha sido instalada junto al murete situado al final de la calle Castelló desde el que se contemplan vistas de la playa de la Fossa.

La barandilla artística representa la pradera de posidonia (que goza de excelente salud en las playas de este pueblo) adornada con diferentes especies marinas típicos de Calp como la llampuga, la dorada, la gamba blanca y el pulpo. Y, cuenta, además, con poemas escritos por el calpino Joaquín Roselló, quien fue patrón de pesca de altura.

En el acto también han estado presentes, además de Marí y Roselló, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Paco Catalá, así como el exconcejal de Infraestructuras Juan Manuel del Pino, impulsor de esta iniciativa con motivo del centenario de la Cofradía de Pescadores.